Papež Leon XIV.: Doktrine glede skupnosti LGBT še ne bomo spreminjali

V intervjuju, ki ga je s papežem julija opravila ameriška novinarka in je danes izšel v knjigi, je izrazil tudi zaskrbljenost nad dogajanjem v ZDA in potrdil, da Cerkev ne bo spreminjala svoje doktrine glede skupnosti LGBT.

Papež je izrazil zaskrbljenost nad dogajanjem v ZDA, od koder prihaja. Kot je dejal, se ne namerava vmešavati v strankarsko politiko, ker to ni v skladu s poslanstvom Cerkve, a se po drugi strani ne boji izpostavljati vprašanj, za katera meni, da so resnična evangeljska vprašanja.

"Očitno se v ZDA dogajajo nekatere stvari, ki vzbujajo zaskrbljenost. Še naprej iščemo načine, da bi vsaj postavili nekatera vprašanja, ki jih je treba zastaviti," je dejal.

Doktrine ostajajo zasidrane

V zvezi s skupnostjo LGBT je Leon XIV. poudaril, da Cerkev ostaja odprta za vse. Obenem je potrdil, da ta vsaj v bližnji prihodnosti ne bo spreminjala svoje doktrine glede spolnosti in zakonske skupnosti. "Družina je sestavljena iz moškega in ženske, ki sta v slovesni zvezi blagoslovljena z zakramentom zakona," je dejal.

Znova se je tudi odločno izrekel proti temu, da bi diakonsko službo v Cerkvi lahko opravljale tudi ženske. "Zakaj bi sploh razpravljali o posvetitvi žensk v diakonat, če diakonat sam v Cerkvi še ni dovolj razumljen, razvit in spodbujan," je retorično vprašal.

Škandale s spolnimi zlorabami v Katoliški cerkvi je Leon XIV. označil za krizo, ki še ni rešena. "To bo še trajalo, saj je treba žrtve obravnavati z velikim spoštovanjem in zavedanjem, da so mnoge od njih utrpele zelo globoke rane, ki jih bodo morda nosile vse življenje," je dejal.

Po njegovih besedah, ki jih povzema avstrijska tiskovna agencija APA, bi bilo naivno verjeti, da bodo rane izginile samo zato, ker so žrtvam izplačali odškodnino.