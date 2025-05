O izkušnji treniranja s papežem je spregovoril njegov nekdanji trener Valerio Masella, ki pred njegovo izvolitvijo sploh ni vedel, da trenira kardinala, vse do trenutka, ko se je ta kot novi papež pojavil na balkonu bazilike sv. Petra.

Telovadnico Omega v Rimu za dobro telesno pripravljenost že dolgo časa obiskujejo prebivalci prestižne rimske četrti Prati, pa tudi duhovniki, nune in monsinjorji iz bližnjega Vatikana. Na veselje osebja pa je telovadnico, še preden je postal papež Leon XIV., obiskoval tudi kardinal Robert Francis Prevost.

"Ko so razglasili ime papeža, mi je zazvonil telefon in sin mi je rekel: 'Oče, Robert je! Robert, naš član!'," je v intervjuju povedal lastnik telovadnice Omega Francesco Tamburlani. "Po telefonu sem slišal navijanje osebja telovadnice za njim ... To nas je ganilo, napolnilo z veseljem," je povedal lastnik.

Trije treningi na teden

O izkušnji treniranja s papežem Leonom XIV. je spregovoril tudi njegov osebni trener, 26-letni Valerio Masella, ki je svetega očeta treniral še, ko je bil ta še znan kot kardinal Robert Francis Prevost. Kot je povedal, je običajna vadba za osebe Prevostove starosti 69 let sestavljena zgolj iz ogrevanja, zahtevnost treninga nekdanjega ameriškega kardinala pa je bolj ustrezala moškim, starim od 50 do 55 let. Masella ga je treniral dvakrat ali trikrat na teden po eno uro, je povedal za AP News.

"Prišel je v neformalnih oblačilih. Vendar je bil vedno prijazen, nikoli živčen ali razdražen. Resnično spokojna in uravnotežena oseba," je za italijanski časopis Il Massaggero povedal Masella. Foto: Guliverimage

Masella o papeževi fizični moči ni spregovoril, a je povedal, da je bil danes sveti oče osredotočen na pravilno držo in srčno-žilno zmogljivost. Najraje je tekel po svoji najljubši tekaški stezi, ki je obrnjena proti stenski poslikavi s slavnimi lokalnimi znamenitostmi, med katerimi je tudi bazilika svetega Petra v Vatikanu.

"Začela sva počasi, nato pa trenirala precej intenzivno. Še posebej z veliko upora na sobnem kolesu, z zelo močnim vzponom," je povedal Masella.

Ni vedel, da koga trenira

Čeprav je Masella papeža Leona XIV. treniral dve leti, sploh ni vedel, da je Prevost kardinal, niti ga ni nikoli slišal reči kakšne odvračajoče ali negativne besede. "Mislim, da ga nikoli nisem slišal komentirati ničesar, kar ni bilo pozitivno. Vedno je bil pozitiven glede vsega – vremena, mesta, ljudi, tudi meni je omenil, da mu je všeč telovadnica," je povedal Masella.

Prihajal je v neformalnih oblačilih

"Prišel je v neformalnih oblačilih. Vendar je bil vedno prijazen, nikoli živčen ali razdražen. Resnično spokojna in uravnotežena oseba," je za italijanski časopis Il Massaggero povedal Masella.

Šele potem, ko je kardinal Prevost kot novi papež Leon XIV. stopil na balkon cerkve sv. Petra, je postalo vse jasno. "Ko sem ga videl na televiziji, sem ga takoj prepoznal. Nisem mogel verjeti," je dejal Masella. "V bistvu sem treniral bodočega papeža: to je neverjetno, ampak zame je bil stranka kot vsaka druga in se je obnašal kot vse stranke te telovadnice," je še dodal.

Foto: Guliverimage

Znano je že, da je novi papež Leon XIV. velik ljubitelj tenisa, kar je povedal tudi v enem izmed intervjujev. Potem ko je Prevost leta 2023 prevzel vatikanski dikasterij za škofe, je v intervjuju za Avguštinski red (Augustinian Order) dejal, da mu je takrat nova služba pustila malo prostega časa za vadbo svoje priljubljene igre. Medtem ko sredozemsko podnebje omogoča igranje tenisa vse leto, mu bo papeštvo verjetno pustilo še manj možnosti, da stopi na igrišče, med drugim ugibajo številni mediji.

Sveti oče je v telovadnici dobrodošel nazaj kadarkoli želi

Lastnik telovadnice Francesco Tamburlani je povedal, da je sveti oče dobrodošel nazaj, kadarkoli želi spet trenirati. Navsezadnje je njegovo članstvo še vedno aktivno, je za AP omenil lastnik. "To bi nas osrečilo," je še povedal za omenjeni medij. "Organizirali bi našo telovadnico, da bi zagotovili njegovo varnost in zasebnost. Potrebovali bi le znak," je še dodal Tamburlani.

Tudi predsednik in ustanovitelj telovadnice Omega Allesandro Tamburlani v ločenem intervjuju za Katoliško tiskovno agencijo ni skrival navdušenja, ko je odkril, da je že prej poznal novega papeža. "Veselje je bilo dvojno ali trojno – novega papeža smo že poznali kot dobrega človeka in člana našega kluba. Papeževa športna navada lahko navdihuje mnoge kot zgled uravnotežene skrbi za telo in duha," je še povedal.

Sveti oče se ni obnašal nič drugače kot ostali člani fitnes centra Omega, je povedal osebni trener Masella. Foto: Guliverimage

