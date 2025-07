Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.43 Netanjahu napad na katoliško cerkev v Gazi označil za napako

Trump je po napadu poklical Netanjahuja, ker je bil njegov odziv nanj po besedah tiskovne predstavnice Bele hiše Karoline Leavitt negativen.

"Napad Izraelcev na katoliško cerkev je bila napaka, je izraelski premier povedal predsedniku," je novinarjem v Beli hiši povedala Leavitt in dodala, da bo Netanjahu kmalu podal tudi javno izjavo o tem in priznal napako.

Izraelski premier je kmalu zatem v javni izjavi povedal, da "Izrael globoko obžaluje, da je zgrešen strel zadel cerkev Svete družine", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dodal je, da poteka preiskava in da je Izrael "zavezan k zaščiti civilistov in svetih krajev".

V napadu na katoliško cerkev Svete družine v Gazi so umrli trije civilisti, več ljudi pa je bilo ranjenih. Ranjen je bil tudi duhovnik Gabriel Romanelli. Edina katoliška cerkev v Gazi je zatočišče ob silovitih izraelskih napadih ponujala tako kristjanom kot muslimanom.

Papež Leon XIV. je v odzivu na napad pozval k takojšnjemu premirju v Gazi in izrazil sožalje sorodnikom žrtev. Napad so obsodili tudi v Italiji in Franciji, izraelske oblasti pa so pred tem v odzivu sporočile, da njihove sile nikoli ne ciljajo verskih objektov in da incident preiskujejo.