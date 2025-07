Zunanji ministri EU danes niso dosegli dogovora o ukrepanju proti Izraelu zaradi kršenja človekovih pravic. Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob tem izrazila obžalovanje in poudarila, da načelni dogovor o humanitarni pomoči za Gazo ne more biti opravičilo za neukrepanje.

"Obžalujem, da v EU ni soglasja za ukrepanje na podlagi junijske ugotovitve, da Izrael krši drugi člen pridružitvenega sporazuma o človekovih pravicah. Načelni dogovor o humanitarni pomoči ne more biti opravičilo za neukrepanje. Vsi smo odgovorni, da zaščitimo civiliste," je na družbenem omrežju X sporočila Tanja Fajon.

Ministrica je že pred zasedanjem poudarila, da mora EU uporabiti vse možne ukrepe, ki jih ima na voljo, da bi preprečila nadaljevanje vojne v Gazi.

Glede napovedi premierja Roberta Goloba, da bo Slovenija ukrepala skupaj z drugimi podobno mislečimi državami članicami, če ukrepov proti Izraelu ne bo sprejela Unija, pa je dejala, da je treba najprej počakati na razplet zasedanja v Bruslju.

Med ukrepi, ki bi jih lahko sprejeli na nacionalni ravni, je ob prihodu omenila embargo na izvoz orožja v Izrael in prepoved uvoza izdelkov iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu.

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon Foto: Thierry Monasse/STA

Zunanji ministri razpravljali o nadaljnjih korakih

Zunanji ministri članic Unije so danes v Bruslju razpravljali o nadaljnjih korakih v zvezi s pregledom pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, potem ko so pristojne službe v Bruslju ugotovile, da izraelska vlada s svojimi aktivnostmi v Gazi krši drugi člen sporazuma. Ta določa, da odnosi med stranema temeljijo na spoštovanju človekovih pravic.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je pri tem ministrom predstavila pretekli teden doseženi dogovor z Izraelom, ki se je zavezal h konkretnim ukrepom za izboljšanje humanitarnih razmer v Gazi.

Fajon je pohvalila prizadevanja visoke predstavnice za izboljšanje humanitarnih razmer v palestinski enklavi in pozvala k takojšnji uveljavitvi dogovora.

"Človeško trpljenje in žrtve niso sprejemljivi, zlasti pri distribuciji humanitarne pomoči. Zaščita civilistov mora biti na prvem mestu," so njene besede navedli na zunanjem ministrstvu.