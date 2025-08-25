Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., STA

25. 8. 2025,
8.29

57 minut

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 8.29

57 minut

Kolesarje konec tedna čaka 57. velika nagrada Kranja

A. T. K., STA

Velika nagrada Kranja 2023

Foto: Luka Vovk

Kranj bo tudi letos zadnji vikend poletnih počitnic kolesarsko obarvan. Obeta se najstarejša slovenska kolesarska dirka pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze Uci - 57. velika nagrada Kranja (GP Kranj I Feel Slovenia), katere ambasador je slovenski kolesar Matej Mohorič.

Ustaljen tekmovalni spored bodo v soboto, 30. avgusta, začeli najmlajši dečki in deklice s prvo dirko ob 14.30. Sledile bodo kriterijske dirke za starejše dečke in deklice, mlajše mladince in mladinke.

Ob 18.30 se bodo na traso podali otroci, ki še ne trenirajo kolesarstva, sledi dirka za prijatelje kluba in kolesarske delavce sodelujočih ekip, pred vrhuncem celodnevnih tekmovanj pa še kriterij starejših mladincev in žensk.

Nočni kriterij Kranj | Foto: Luka Vovk

Največja sobotna atrakcija je že zadnjih dobrih deset let edinstven DKV nočni kriterij za člansko kategorijo s startom ob 20.15 uri. Edinstven čar dirke je, da poteka v soju žarometov, ko kolesarji hitijo mimo gledalcev. Po nočnem kriteriju pa bo zbrane s koncertom zabaval legendarni Andrej Šifrer, obljubljajo organizatorji tega tekmovanja.

Organizator, Kolesarski klub Kranj, se ponaša z najstarejšo slovensko mednarodno kolesarsko dirko pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze Uci. Dirka za 57. veliko nagrado Kranja se bo v nedeljo, 31. avgusta pričela ob 13.00.

Kolesarji bodo po kranjskih ulicah prevozili 13 krogov oziroma skoraj 160 kilometrov. Trasa je enaka lanski in bo zagotovo selektivna, dirka pa se bo najverjetneje odločila na znamenitem Jelenovem klancu.

Na startu bodo vse slovenske ekipe, svoj nastop pa sta potrdili tudi dve profesionalni ekipi - Team Polti VisitMalta in Solution Tech Vini Fantini, ter dve razvojni ekipi, in sicer Bahrain Victorious Development Team in Israel Premier Tech Academy.

V nedeljo bodo med celotno dirko obiskovalci na prizorišču lahko spoznavali edinstveno preventivno gasilsko vozilo, s katerim Gasilska zveza Slovenije s podporo Zavarovalnice Triglav ozavešča javnost po vsej Sloveniji s pomočjo več kot 20 simulatorjev, so še sporočili organizatorji.

