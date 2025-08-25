Slovensko kolesarstvo doživlja svoje zlato obdobje in razveseljivo je, da imamo tudi v mladinski konkurenci kar nekaj imen, ki vlivajo upanje v kontinuiteto cvetočega obdobja. Eno izmed teh imen je tudi komaj 16-letni Luka Maksimović, član kolesarske ekipe Pogi Team, ki je na nedavni mednarodni etapni dirki Internationale Alpe Adria v Avstriji suvereno zmagal v kategoriji starejših mladincev (U19). Maksimović, ki je hkrati tudi član gorskokolesarskega kluba KD Rajd, uspešno nastopa tudi na gorskem kolesu. Dijaka športnega oddelka gimnazije Šiška, ki je šele letos začel resneje tekmovati na cestnih dirkah, pa je že državni prvak v cestni vožnji med starejšimi mladinci in podprvak v kronometru, smo poklicali v Francijo, kjer se pripravlja na naslednji vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu, ki bo v Crans Montani v Švici.

Luka Maksimović, ki bo novembra dopolnil 17 let, je v svoji prvi pravi sezoni v cestnem kolesarstvu presegel vsa pričakovanja. Konec junija je postal državni prvak v cestni vožnji in podprvak v kronometru, prejšnji konec tedna pa v Avstriji suvereno slavil na mednarodni dirki Internationale Alpe Adria, kjer je dobil kar tri od štirih etap (leta 2023 je v skupnem seštevku dirke zmagal Jakob Omrzel, ki s slovensko reprezentanco do 23 let pravkar tekmuje na prestižni dirki Tour de l'Avenir, lani pa je bil med mlajšimi mladinci najboljši slovenski kolesar Gal Stare, letos član belgijske ekipe Soudal Quick-Step U19). Maksimović, dijak športnega oddelka Gimnazije Šiška, cestno kolo vseskozi kombinira z gorskim, od koder izvirajo njegove kolesarske korenine. Trenutno je na višinskih pripravah v Franciji, kjer se pripravlja na naslednji cilj sezone, svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu, ki ga gosti Švica. Tekmovanja v olimpijskem krosu bodo med 10. in 14. septembrom potekala v Crans Montani.

Intervju: Luka Maksimović

Luka, kolesarsko ste odraščali na gorskem kolesu, tam so vaše korenine, kako to, da ste se odločili za prestop v cestno kolesarstvo?

Res je, najprej sem treniral gorsko kolesarstvo, nakar sem lani nastopil na treh dirkah v cestnem kolesarstvu, tako da sem malo stestiral, kako je dirkati na cesti. Letošnja sezona je moja prva sezona v cestnem kolesarstvu, tako da tudi resno tekmujem in ne samo za zabavo. Zdi se mi, da mi gre kar v redu.

Zakaj ste se odločili za ta prehod?

Glede na to, da pri starejših mladincih lahko voziš za dva kluba oz. imaš dve različni licenci, sem si mislil, zakaj ne bi poskusil, da vidim, kakšen je način dirkanja na cesti in da vidim, kako konkurenčen sem. Pisal sem trenerju Pogi Teama Blažu Debevcu in sva se hitro dogovorila. Prišel sem tudi na trening, dva, toliko da vidim, kako vse skupaj sploh izgleda, potem pa smo se dogovorili za članstvo.

Za zdaj poskušate kombinirati cestno in gorsko kolesarstvo ...

Da, kombiniram oboje, pozimi tekmujem še v ciklokrosu, je pa kar težko, saj sem moral letos kar par nastopov na cesti s klubom in reprezentanco odpovedati, ker sem imel v istem obodbju dirke v gorskem kolesarstvu.

Maksimović v zadnjih kilometrih letošnje dirke za državno prvenstvo v Celju. Foto: Prijavim.se

Pa še šolske obveznosti ...

Da, tudi tam je cel kup obveznosti. Obiskujem športni oddelek Gimnazije Šiška, kjer sem končal 1. letnik. V šoli nam je omogočeno, da se s koordinatorji sproti dogovarjamo glede izpolnjevanja obveznosti, je pa snov kar precej zahtevna, in če manjkaš in zamudiš razlago profesorja, ti lahko na testu kar precej zmanjka.

Kako ocenjujete pomen kombinacije različnih disciplin? Verjetno lahko iz vsake discipline potegnete nekaj, kar vam lahko zelo koristi tudi pri drugi?

Da, zdi se mi, da mi kombiniranje precej pomaga pri obeh disciplinah. Treningi za gorsko kolesarstvo mi pomagajo na cesti takrat, ko me čakajo krajši napori ali krajši klanci, ko se je treba hitro prebiti čez klanec, ali ko je treba pokriti kakšne napade v sprintih, … Bi pa recimo, če bi se hotel še bolj skoncentrirati samo na cestno kolesarstvo potreboval več specifičnih treningov. Na primer treningov hitrosti, FTP-ja, tempo treninge, več sprinta in ne toliko krajših, težjih intervalov.

Najboljši trije s cestne preizkušnje na letošnjem državnem prvenstvu v Celju (z leve): Bor Ebner (2. mesto), Maksimović (državni prvak) in Jakob Šlibar (3. mesto). Vsi trije so kolesarji ekipe Pogi Team. Foto: Prijavim.se

Kako hitro ste usvojili taktično razmišljanje in logiko ekipnega športa, ki je pri cestnem kolesarstvu precej specifično?

Ko sem se pridružil Pogi Teamu, smo o tem veliko govorili na pripravah. Takrat sem izvedel ogromno novega oz. praktično vse. Šele takrat sem zares razumel, zakaj so lani na cestnih dirkah, kjer sem nastopil, kolesarji delali stvari, ki so se mi prej zdele nerazumljive. Zakaj na primer niso želeli pomagati pri kroženju? Zdaj mi je jasno. Če je taktika dobra, lahko na dirki pridobiš ogromno.

Kdo je vaš glavni trener, je to lahko ena oseba, ali za vsako disciplino sodelujete z drugim?

Moj glavni trener je Simon Erjavec, s katerim skupaj načrtujeva treninge, tekme in priprave za vse discipline. V Pogi Teamu sodelujem tudi z Blažem Debevcem, ki mi svetuje, kako lahko še izboljšam svojo pripravljenost in kako se optimalno pripraviti na cestne dirke. Na koncu se skupaj odločimo, na katerih tekmah bom nastopil.

V kateri disciplini se počutite najbolj domače?

Moram priznati, da sem se na začetku leta na cesti počutil malo čudno, saj se še nisem znal dobro peljati v skupini, zato sem se večinoma vozil bolj zadaj. Zdaj pa sem to osvojil in ugotovil, da se pravzaprav najbolje znajdem na cesti. Tam lahko tudi na dirkah pokažem številke, ki jih obračam na treningih. Na 'gorcu' mi tega ne uspe prenesti v prakso na enak način, je pa res, da je na gorskem kolesu povsem druga uživancija kot na cesti.

Sezona še ni končana, jeseni je na sporedu še kar nekaj pomembnih dirk, tudi svetovno in evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, pa vendar, kako bi ocenili dozdajšnji del sezone?

Mislim, da moram biti kar zadovoljen z doseženim, sploh glede na to, da je to moje prvo leto na cesti, pa sem že državni prvak v cestni vožnji in podprvak v kronometru, zmagal pa sem tudi na državnem prvenstvu v ciklokrosu.

Tudi na državnem v gorskem kolesarstvu sem bil favorit, pa sem na kratkem krosu padel in se zelo močno udaril v koleno, tako da sploh nismo vedeli, ali bom naslednji dan lahko startal na olimpijskem krosu. No, na koncu sem bil drugi. Zelo zadovoljen sem bil tudi prejšnji teden, ko sem v Avstriji zmagal na dirki Alpe Adria, kjer sem dobili tri od štirih etap in še skupni seštevek. Mislim, da sem s sezono lahko kar zadovoljen.

Na dirki Alpe Adria se je v kategoriji U19 med prvo deseterico uvrstilo kar pet slovenskih kolesarjev. Poleg zmagovalca Maksimovića je na zmagovalni oder stopil še Mihael Štajnar iz Adrie Mobil (3. mesto). Lovro Rant je osvojil (4. mesto), Enej Košir je bil osmi (oba Factor Racing), Žiga Jakše (Adria Mobil) pa je zaokrožil prvo deseterico. Foto: Alenka Teran Košir

V Avstriji je uradni napovedovalec zelo pohvalil vašo ekipno taktiko. Ste kot vodja ekipe in nosilec rumene majice kaj nagradili svoje moštvene kolege?

Moram povedati, da sem ekipi zelo hvaležen za vso pomoč, tudi za to, da so se žrtvovali zame, čeprav jim tega ne bi bilo treba, to pomeni, da so pomagali vleči in pokrivati napade in mi na koncu naredili lead-out, … Svojim sotekmovalcem in trenerjem sem res zelo hvaležen. Po koncu dirke smo šli za nagrado v restavracijo s hitro prehrano.

Ali ste že v fazi, ko posebej pazite na prehrano?

Zaenkrat sva se s trenerjem odločila, da ne bom posebej pazil in še ne bom tehtal vsega kar pojem. Saj ne da jem neomejene količine hrane in razne sladkarije, nisem pa skoncentriran na vsak gram, ki ga zaužijem. Jem bolj po občutku in kot mi paše. Verjamem pa, da bom, ko bo moje kolesarstvo postajalo še bolj resno, tudi pri prehrani lahko naredil korak naprej in iz tega pridobil še nekaj odstotkov.

Vaša naslednja dirka bo svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Kakšen cilj ste si zadali?

Iskreno je zelo težko napovedati, ker je veliko dejavnikov, ki gredo lahko narobe. Tudi na evropskem prvenstvu pred mesecem dni sem pričakoval, da bi se lahko uvrstil med top 10 ali 15, pa se je že po par minutah dirke zalomilo, saj sem padel, in se mi ni uspelo vrniti, ... Moja tiha želja je uvrstitev med top 15. Glede na številke, ki jih trenutno obračam, se mi zdi, da je to možno, drugo pa je, ali mi bo to uspelo uresničiti tudi na terenu. To bi bil res vrhunski dosežek. Potrudil se bom, potem pa bomo videli, kako bo rezultatsko.

Boste nastopili tudi na mladinski cestni dirki v Italiji, Giro della Lunigiana (4. do 7. september) ali je časovno vendarle preblizu svetovnemu prvenstvu v gorskem kolesarstvu (olimpijski kros je na sporedu med 10. in 14. septembrom)?

Mislim, da je to dirka, na kateri se bo odločalo o potnikih na svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Ruandi, vendar me na dirki v Italiji ne bo, ker bom do 3. septembra na višinskih pripravah, potem pa se takoj premaknemo v Švico na svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu, kjer ostanem do 12. septembra. Potem pa bomo videli, kaj sledi.

