Nizozemska kolesarska zveza je v ponedeljek potrdila, da Mathieu van der Poel ne bo del reprezentance na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki bo čez mesec dni v Ruandi. Vsestranski kolesarski as, ki mu je pljučnica na Dirki po Franciji vzela veliko moči, bo misli za konec sezone bolj kot ne preusmeril v gorsko kolesarstvo.

Dober mesec je še do svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo med 21. in 28. septembrom potekalo v Ruandi. Tam pa ne bo nizozemskega kolesarskega zvezdnika Mathieua van der Poela, ki se po pljučnici, zaradi katere je predčasno končal Dirko po Franciji, vrača v resnejši tekmovalni pogon (pretekli konec tedna je že sodeloval na ekshibicijskem kriteriju, kjer je zmagal Primož Roglič pred Thymenom Arensmanom in van der Poelom).

Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu iz leta 2023 bo Ruando izpustil in se v zadnjem delu sezone posvetil predvsem gorskemu kolesarstvu. Tridesetletnik bo ta teden najprej tekmoval na dirki Renewi Tour, v svoj program za to poletje je zdaj dodal še svetovni pokal v gorskem kolesarstvu XCO v Les Getsu 31. avgusta.

Nato bo najverjetneje poskušal osvojiti naslov svetovnega prvaka (Olimpijski kros) na svetovnem prvenstvu UCI v gorskem kolesarstvu sredi septembra v Švici. Na nedeljskem kriteriju na Nizozemskem je sicer za Nieuwsblad dejal, da je svetovno gorsko kolesarstvo v njegovem načrtu, a da mora najprej preveriti, kako mu bo šlo na dirki Renewi Tour in v svetovnem pokalu v Les Getsu.

Nizozemci bodo v Ruandi največ stavili na Thymena Arensmana. Foto: Reuters

Nizozemci na svetovnem kolesarstvu v Ruandi, kjer bo Tadej Pogačar na cestni dirki branil naslov svetovnega prvaka, največ upov polagajo na Arensmana (dirkal bo tudi na kronometru). V ekipi so še Bauke Molema, Sam Oomen, Wout Poels, Frank van den Broek in Koen Bouwman.

"Letos v ekipi nimamo jasnega favorita, kot smo ga imeli z Mathieujem van der Poelom, nam pa to daje fleksibilnost pri pristopu k tej dirki. Thymen Arensman je seveda dosegel nekaj fantastičnih nastopov in bo zagotovo ključni akter. Toda tudi več drugih kolesarjev bo imelo proste roke," je v ponedeljkovem sporočilu za javnost, s katerim so Nizozemci dokončno potrdili, da van der Poela ne bo v Ruandi, dejal športni direktor Koos Moerenhout.

Kronometer bo na sporedu 21. septembra, cestna dirka pa 28. septembra.