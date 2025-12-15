Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek, 15. 12. 2025, 20.12

18 minut

Kadrovanje

Skjelmose podaljšal z Lidl-Trekom, Ineos našel sprinterja

Matthias Skjelmose | Matthias Skjelmose je podaljšal pogodbo z Lidl-Trekom. | Foto Guliverimage

Matthias Skjelmose je podaljšal pogodbo z Lidl-Trekom.

Foto: Guliverimage

Vsestranski danski kolesar Mattias Skjelmose je podaljšal pogodbo z Lidl-Trekom, je ekipa zapisala na spletni strani. Iz vrst ekipe Ineos Grenadiers pa so dodali, da so si za dve sezoni zagotovili avstralskega sprinterja Sama Welsforda.

Podaljšanje pogodbe 25-letnega Skjelmoseja je sicer manjše presenečenje, potem ko si je ekipa za naslednje sezone zagotovila po lastnostih precej podobnega Španca Juana Ayusa, pred tem ekipnega kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Team Emirates-XRG.

Dancu bi pogodba potekla po koncu naslednje sezone, z ekipo pa se je kljub nekaterim nesoglasjem glede ciljev in priložnosti na največjih dirkah dogovoril za dveletno podaljšanje.

Skjelmose je eden redkih kolesarjev, ki so letos na kakšni od dirk premagali Pogačarja v neposrednem obračunu, potem ko je v sprintu slovenskega asa ugnal na enodnevni klasiki Amstel Gold.

Petindvajsetletni Danec je v karieri doslej osvojil 14 dirk, največjo med njimi po Švici leta 2023. Na tritedenskih preizkušnjah je najvišje končal na španski Vuelti, ko je bil leta 2024 peti.

V letošnji sezoni se bo tretjič podal na dirko po Franciji skupaj z Ayusom in rojakom Madsom Pedersenom, sezono pa bo začel marca na etapni dirki Pariz-Nica.

Iz vrst ekipe Ineos Grenadiers pa so dodali, da so si za dve sezoni zagotovili avstralskega sprinterja Sama Welsforda. | Foto: Guliverimage Iz vrst ekipe Ineos Grenadiers pa so dodali, da so si za dve sezoni zagotovili avstralskega sprinterja Sama Welsforda. Foto: Guliverimage

Welsford je bil že dlje časa del govoric, da naj bi se pridružil britanski ekipi. Od 1. januarja bo tako ekipo Red Bull-BORA-hansgrohe uradno zamenjal za Ineos, ki si že dlje časa želi zaostriti konkurenco med kolesarji za sprinte.

Devetindvajsetletnik iz Subiaca je doslej v poklicni seriji slavil 12-krat, letos je bil v sprintih trikrat najboljši na dirki po Avstraliji, kar so bile njegove edine poklicne zmage v 2025.

Avstralec, ki bo ob Britancih Benu Turnerju in Samuelu Watsonu ter občasno Italijanu Filippu Ganni nosil glavno breme v ravninskih etapah in položnih klasikah, je podpisal pogodbo do konca sezone 2027.

