Čeprav je vse kazalo, da bo Jonas Vingegaard prvič v članski konkurenci nastopil na svetovnem prvenstvu, se to (vsaj še letos) ne bo zgodilo. Na novinarski konferenci pred začetkom Dirke po Španiji, ki se to soboto začenja v Torinu v Italiji, je Danec potrdil, da bo svetovno prvenstvo v Ruandi izpustil, bo pa nastopil na cestni dirki evropskega prvenstva, ki bo v Ardèchu v Franciji (5. oktobra). To bo hkrati tudi njegova zadnja dirka sezone.

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard je ocenil, da po koncu Dirke po Španiji, ki se konča 14. septembra, ne bo imel dovolj časa za priprave na svetovno prvenstvo, ki ga letos med 21. in 28. septembrom gosti Ruanda v Afriki.

Namesto tega se bo posvetil dirki evropskega prvenstva v Franciji (5. oktober), kjer bo nastopil zgolj na cestni preizkušnji, medtem ko bo kronometer (1. oktober) izpustil. Manjkal bo tudi na zadnjem kolesarskem spomeniku sezone, dirki po Lombardiji (11. 10.).

Medtem je Tadej Pogačar že večkrat napovedal, da bo v Kigaliju v Afriki branil naslov svetovnega prvaka, najverjetneje pa bo nastopil tudi na evropskem prvenstvu.

Vingegaard je kot glavna tekmeca na letošnji Vuelti izpostavil kolesarja ekipe UAE Emirates, Joaa Almeido in Juana Ayusa.

