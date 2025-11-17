Kopitarjevi Kralji pri Ovečkinu, pred tekmo objavili veselo novico

LA Kings se mudijo na šest tekem dolgi turneji, prve štiri obračune so dobili in se na lestvici zahodne konference lige NHL povzpeli na tretje mesto. S 24 osvojenimi točkami zaostajajo le za vodilnim Coloradom in drugim Dallasom. Njihovi tokratni tekmeci Washington Capitals so v veliko slabšem položaju, na vzhodu so šele 14., v zadnjih petih tekmah so se veselili le ene zmage.

Adrian Kempe še osem let med Kralji

Pred spopadom s Capitals so iz LA Kings sporočili, da so še za osem let podaljšali pogodbo s švedskim napadalcem Adrianom Kempejem. Ta je star 29 let in je vse odkar igra v ligi NHL član Los Angeles Kings. Ti so ga leta 2014 kot 29. izbrali na naboru, v najmočnejši hokejski ligi na svetu je debitiral v sezoni 2016/17, odtlej pa postal nepogrešljiv član ekipe. Po odhodu Kopitarja bo zagotovil stabilnost v ekipi, so prepričani v LA-ju- "Navdušeni smo, da je podpisal pogodbo. Je eliten tekmovalec, ki se je razvil v enega najbolj dinamičnih 'dvosmernih' napadalcev v ligi," je bil ob podpisu vesel generalni menedžer Kraljev Jim Hiller.

Kempe, ki mu bi po koncu te sezone potekla štiriletna pogodba in bi postal prost igralec, bo v naslednjih osmih letih zaslužil 85 milijonov dolarjev, dobrih 10.6 na sezono. "Zelo sem vesel. Priznam, da o tem nisem prav veliko razmišljal, osredotočal sem se le na igranje, ampak, ko dobiš klic, da so se Kings strinjali, pa te zagotovo preplavi občutek veselja, navdušenja in ponosa," je dejal Kempe.