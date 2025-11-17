Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga NHL, 17. november

Kopitarjevi Kralji pri Ovečkinu, pred tekmo objavili veselo novico

Adrian Kempe, Anže Kopitar, LA Kings | Adrian Kempe (levo) bo še osem let član LA Kings, Anže Kopitar pa igra svojo zadnjo sezono v ligi NHL: | Foto Reuters

Adrian Kempe (levo) bo še osem let član LA Kings, Anže Kopitar pa igra svojo zadnjo sezono v ligi NHL:

Foto: Reuters

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo ponoči v ligi NHL v Washingtonu pomerili s Capitals Aleksandra Ovečkina (1.00). In če sta Hrušičan ter sloviti Rus v zatonu kariere, pa so iz kalifornijske ekipe sporočili, da gledajo v prihodnost in za osem let podaljšali pogodbo s švedskim napadalcem Adrianom Kempejem. Kralji so sicer v naletu in lovijo že peto zaporedno zmago.

Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins
Sportal Pittsburgh na Švedskem boljši od Nashvilla, Colorado nadaljuje sijajno serijo

LA Kings se mudijo na šest tekem dolgi turneji, prve štiri obračune so dobili in se na lestvici zahodne konference lige NHL povzpeli na tretje mesto. S 24 osvojenimi točkami zaostajajo le za vodilnim Coloradom in drugim Dallasom. Njihovi tokratni tekmeci Washington Capitals so v veliko slabšem položaju, na vzhodu so šele 14., v zadnjih petih tekmah so se veselili le ene zmage.   

Adrian Kempe še osem let med Kralji

Pred spopadom s Capitals so iz LA Kings sporočili, da so še za osem let podaljšali pogodbo s švedskim napadalcem Adrianom Kempejem. Ta je star 29 let in je vse odkar igra v ligi NHL član Los Angeles Kings. Ti so ga leta 2014 kot 29. izbrali na naboru, v najmočnejši hokejski ligi na svetu je debitiral v sezoni 2016/17, odtlej pa postal nepogrešljiv član ekipe. Po odhodu Kopitarja bo zagotovil stabilnost v ekipi, so prepričani v LA-ju- "Navdušeni smo, da je podpisal pogodbo. Je eliten tekmovalec, ki se je razvil v enega najbolj dinamičnih 'dvosmernih' napadalcev v ligi," je bil ob podpisu vesel generalni menedžer Kraljev Jim Hiller.

Kempe, ki mu bi po koncu te sezone potekla štiriletna pogodba in bi postal prost igralec, bo v naslednjih osmih letih zaslužil 85 milijonov dolarjev, dobrih 10.6 na sezono. "Zelo sem vesel. Priznam, da o tem nisem prav veliko razmišljal, osredotočal sem se le na igranje, ampak, ko dobiš klic, da so se Kings strinjali, pa te zagotovo preplavi občutek veselja, navdušenja in ponosa," je dejal Kempe.

Kralji turnejo zaključujejo v petek, 21. novembra (4.00 po slovenskem času) v Kaliforniji pri San Jose Sharks, le dan kasneje bodo na domačem ledu že pričakali Boston Bruins.

Liga NHL, 17. november

Lestvici

