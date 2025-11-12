Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., Pe. M.

Sreda,
12. 11. 2025,
6.25

10 minut

Montreal Canadiens Los Angeles Kings Anže Kopitar liga NHL

Sreda, 12. 11. 2025, 6.25

10 minut

Liga NHL, 11. november

Kopitarjevi po izjemnem začetku druge tretjine odpravili "vroči" Montreal

S. K., Pe. M.

Los Angeles Kings, Anže Kopitar | Kralji so zanesljivo odpravili vroči Montreal. | Foto Reuters

Kralji so zanesljivo odpravili vroči Montreal.

Foto: Reuters

Slovenski as Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings so v torek nadaljevali uspešno serijo gostovanj. Po zmagi nad Pittsburgh Penguins so tokrat s 5:1 odpravili Montreal Canadiens - tri hitre gole so dosegli v začetku druge tretjine -, ki je sezono začel odlično je trerji na vzhodu. Kapetan Kopitar, ki je na ledu preživel 17 minut, je podal ob izenačujočem golu (1:1). Kopitarja je v Kanadi spremljala družina. To je nov poraz slavnega kanadskega kluba, rekorderja v osvojenih Stanleyjevih pokalih, proti Kraljem. Te je zadnjič premagal davnega 10. novembra leta 2019.

Florida Panthers
Sportal Prvaki slavili v Las Vegasu, New Jersey prvič poražen doma

Montreal Canadiens so zgodovinsko gledano daleč najuspešnejši klub v ligi NHL, osvojili so namreč rekordnih 24 Stanleyjeveih pokalov, a zadnjega že davnega leta 1993. V zadnjih desetletjih so daleč od stare slav, z izjemo leta 2021, ko so zaigrali v finalu lige NHL, v zadnjih šestih letih pa so tudi ekipa, ki jo LA Kings redno premagujejo.

Nič drugače ni bilo tokrat, ko so Kralji sicer potrebovali nekaj časa, da so se strelsko razigrali. Domači so povedli v zadnji minuti uvodne tretjine, a so ob vrnitvi na led Kalifornijci hitro odgovoril. Za izenačenje je zadel Joel Edmundson, pod asistenco pa se je podpisal tudi Anže Kopitar. Naslednje minute so bile povsem v znamenju gostov, v treh minutah so še dvakrat zadeli, najprej Quinton Byfield, v 26. minuti pa je za vodstvo 3:1 LA Kings gol dodal še Kevin FialaJoel Armia je v zadnji tretjini še zvišal vodstvo, gostitelji so zgodaj poskušali znižati brez vratarja, a je Warren Foegele v 56. minuti poslal plošček v prazen gol in postavil končni rezultat: Montreal 1, LA Kings 5.

Kralji so zdaj pri 20 točkah in drugem mestu pacifiške divizije, naslednjo tekmo bodo odigrali v noči na petek pri Torontu.

Boston nadaljuje odlično serijo. | Foto: Reuters

Odlično serijo so nadaljevali hokejisti Boston Bruins, ki so za sedmo zaporedno zmago s 5:3 premagali naslednjega tekmeca Kopitarjevih Toronto, David Pastrnak je dosegel 400. in 401. zadetek v karieri.

Liga NHL, 11. november

Lestvici

