Sportal

Sobota,
8. 11. 2025,
19.27

5 ur, 23 minut

Liga NHL, 8. november

Boston in Anaheim napadata šesti zaporedni zmagi

Sportal

Anaheim Ducks | Bodo hokejisti Anaheim Ducks slavili šestič zapored?

Bodo hokejisti Anaheim Ducks slavili šestič zapored?

Sobota v ligi NHL prinaša pester program. Na delu bosta tudi rezultatsko najbolj vroči ekipi zadnjega tedna Boston Bruins in Anaheim Ducks. Obe bosta šesto zaporedno zmago lovili na gostovanju. Kosmatinci gostujejo v Torontu, Rački pa v Vegasu. Trenutno vodilni Colorado odhaja k podprvakom v Edmonton. Anže Kopitar in soigralci LA Kings imajo tekmovanja prosto soboto, bodo pa na nedeljski matineji gostovali pri Pittsburghu.

San Jose Sharks : Winnipeg Jets
Sportal San Jose z zmago nad Winnipegom poskrbel za edino zmago gostiteljev v večeru NHL #video

Liga NHL, 8. november

slovenska hokejska reprezentanca : Poljska, Ledna dvorana Tabor, Maribor, Magovac, Podlipnik, Jan Drozg, Luka Maver, Ken Ograjenšek
Sportal Slovenci reprezentančno sezono odprli z zanesljivo zmago
Anže Kopitar
Sportal Kopitarjev gol je bil premalo
slovenska hokejska reprezentanca : Poljska
Sportal Slovenci na Poljskem še do druge zmage

