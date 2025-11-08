Boston in Anaheim napadata šesti zaporedni zmagi

Sobota v ligi NHL prinaša pester program. Na delu bosta tudi rezultatsko najbolj vroči ekipi zadnjega tedna Boston Bruins in Anaheim Ducks. Obe bosta šesto zaporedno zmago lovili na gostovanju. Kosmatinci gostujejo v Torontu, Rački pa v Vegasu. Trenutno vodilni Colorado odhaja k podprvakom v Edmonton. Anže Kopitar in soigralci LA Kings imajo tekmovanja prosto soboto, bodo pa na nedeljski matineji gostovali pri Pittsburghu.