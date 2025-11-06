Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Evropski pokal narodov, skupina C, Sosnowiec, 1. dan

Slovenci reprezentančno sezono odpirajo proti Veliki Britaniji

Slovenska hokejska reprezentanca, trening | Slovenski hokejisti bodo turnir na Poljskem odprli proti Veliki Britaniji. | Foto Aleš Fevžer

Slovenski hokejisti bodo turnir na Poljskem odprli proti Veliki Britaniji.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska hokejska reprezentanca bo v Sosnowiecu pri Katovicah od četrtka do sobote igrala Evropski pokal narodov. Za uvod v novo reprezentančno sezono se bo ob 16. uri pomerila z Veliko Britanijo, v petek jo čaka tekma s Poljsko, v soboto pa še z Italijo. Slovenci bodo na Poljskem nastopali v pomlajeni zasedbi. Sistem tekmovanja v prihodnje predvideva prehajanje med skupinami, a letos napredovanja in nazadovanja še ne bo.

Selektor Edo Terglav bo, kot je bila praksa že v preteklosti, na novembrski reprezentančni akciji priložnost ponudil predvsem mladim igralcem, ki so bili doslej v manjši meri vključeni v delo članske izbrane vrste. 

"Na tem turnirju bodo priložnost dobili tisti, ki doslej niso bili toliko zraven – zato da vidijo, kako stvari potekajo. Zame je pomembno, da imam s seboj del fantov, ki šele prihajajo, ob njih pa nekaj starejših. Želim videti, kako hitro bodo znali preklopiti s kratkih priprav na tekme," je pred odhodom na Poljsko dejal Terglav.

Evropski pokal narodov je novo tekmovanje, ki naj bi pripravljalne reprezentančne tekme spremenilo v uradno tekmovalno platformo z večjim pomenom. Po vzoru nogometne Lige narodov bodo v prihodnjih letih reprezentance lahko napredovale ali izpadle med skupinami, čeprav letos zaradi olimpijske sezone tega še ne bo. V prvi sezoni sodeluje 18 držav, razdeljenih v pet skupin. Slovenija bo del skupine C, skupaj z Veliko Britanijo, Poljsko in Italijo.

"Turnirji bodo po novem potekali po rangu reprezentanc. Letos prehajanj še ne bo, a v prihodnosti bodo ti termini imeli večjo težo. Želimo, da pripravljalni turnirji postanejo del uradnega tekmovalnega koledarja," je novo tekmovanje komentiral generalni sekretar Dejan Kontrec.

Slovenci se bodo na Poljskem ob 16. uri pomerili z Veliko Britanijo, v petek ob 19.45 sledi tekma z gostitelji, v soboto ob 16. uri pa še z Italijani.

Reprezentanca za turnir na Poljskem

Vratarja: Luka Kolin (HK Olimpija), Žan Us (HDD Jesenice)

Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Tian Hebar (HK Olimpija), Tom Sojer (HDD Jesenice), Ožbe Šlibar (HDD Jesenice), Žiga Urukalo (HDD Jesenice)

Napadalci: Nejc Burgar (HK Triglav), Maks Bukovec (HK Olimpija), Mai Crnkić (EC Kitzbuhler/AUT), Jan Drozg ( / ), Jaša Jenko (HDD Jesenice), Lovro Kumanović (HK Olimpija), Tjaš Lesničar (HDD Jesenice), Marcel Mahkovec (HK Olimpija), Luka Maver (Black Wings Linz/AUT), Žiga Mehle (HK Olimpija), Mark Sever (EHC Biel-Bienne Spirit/SUI), Jaka Sodja (HK Olimpija), Anže Žeželj (SaiPa/FIN)

Evropski pokal narodov, skupina C, Sosnowiec

Četrtek, 6. november
16.00  Slovenija – Velika Britanija
19.45 Poljska – Italija

Petek, 7. november 
16.00 Velika Britanija – Italija
19.45 Poljska – Slovenija

Sobota, 8. november 
16.00 Italija – Slovenija
19.45 Poljska – Velika Britanija

