Selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Terglav je prvič po uspešnem majskem svetovnem prvenstvu v Stockholmu, na katerem se je Slovencem prvič po dveh desetletjih uspelo obdržati med elito, zbral reprezentanco. Ta bo v pomlajeni zasedbi med četrtkom in soboto na Poljskem nastopila na prvem turnirju novoustanovljenega Evropskega pokala narodov. Predvideno je, da bodo reprezentance, kot je to v navadi v nogometu, glede na rezultate v prihodnje lahko prehajale med skupinami (napredovale, nazadovale), a v letošnji sezoni tega še ne bo. Slovenci se bodo merili z gostiteljico, Italijo in Veliko Britanijo.

Evropski pokal narodov predstavlja nov format tekmovanja, zasnovan z namenom preoblikovanja reprezentančnih tekem v obdobju klubskih premorov v platformo za medsebojno merjenje moči državnih izbranih vrst z večjim tekmovalnim značajem. Pri Hokejski zvezi Slovenije, ki se je zavzemala, da bi pripravljalne tekme med sezono štele, ob tem dodajajo, da ta osrednja pobuda strateškega načrta ICE26 predstavlja pomemben korak naprej v razvoju hokejskega športa po vsej Evropi.

Pet skupin, Slovenci na Poljskem, v tej sezoni prehajanj med skupinami še ne bo

Prva sezona Evropskega pokala narodov bo potekala med običajnimi mednarodnimi odmori novembra, decembra in februarja. 18 reprezentanc po celotni Evropi bo tekmovalo v več skupinah s po tremi ali štirimi ekipami. V tekmovanju bodo v začetni fazi sodelovale: Avstrija, Danska, Estonija, Francija, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Ukrajina in Velika Britanija.

Letošnja sezona bo testna, zaradi olimpijskih iger še ne bo prinesla prehajanja med skupinami, v prihodnje pa tekmovalni sistem predvideva, da bi najboljše reprezentance ene skupine lahko napredovale v višjo skupino, najslabša pa nazadovala. Sčasoma, po izteku pogodb svojih turnirjev, naj bi se evropskemu pokalu pridružile tudi najboljše evropske reprezentance (Švedska, Finska, Češka, Švica ...).

Dejan Kontrec Foto: Grega Valančič/Sportida

"Mišljeno je, da bodo turnirji potekali v skupinah glede na rang reprezentanc, nato pa bi se prehajalo iz ene skupine v drugo, a letos tega zaradi olimpijskih iger še ne bo. Za naprej pa je mišljeno tako, saj bodo imeli turnirji tako večji tekmovalni smisel. Glede na to, da imajo klubi svoje zahteve, ne bodo mogli kar reči, da so to kar neki pripravljalni turnirji (v preteklosti se je dogajalo, da nekateri klubi hokejistov niso spustili na jesenske akcije, op. a.). Že novembra bomo v prihodnosti poklicali vse najboljše, tako da november ne bo več, kot je bil. Ta november je eden zadnjih v takšnem kontekstu," je na novinarski konferenci o novem tekmovanju dejal generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec.

Slovenci so del skupine C. Med četrtkom in soboto bodo v poljskem Sosnowiecu igrali proti Veliki Britaniji, Poljski in Italiji. Selektor Edo Terglav je na prvo reprezentančno akcijo sezone vpoklical večinoma mlajše igralce HK Olimpija, HDD Jesenice, nekaj je mlajših legionarjev, na reprezentančnem seznamu pa je tudi Jan Drozg, ki je trenutno brez kluba.

Slovenci se bodo na Poljskem merili z gostiteljico, Veliko Britanijo in Italijo. Foto: Jure Banfi

Priložnost za mlajše

"Na tem turnirju bo veliko priložnost dobila ekipa nekako U25, mlajši, tisti, ki niso bili toliko zraven, da vidijo, kako stvari potekajo. Nekateri fantje so tudi poškodovani, imajo manjše poškodbe, tako da so klubi prosili, da fantje ne bi igrali. Zame je pomembno, da imam s seboj del fantov, ki šele prihajajo, da so zraven, ob njih pa nekaj starejših fantov. Želim videti, kako hitro bodo znali preklopiti s kratkih priprav na tekme. Upam, da bomo napredovali iz tretjine v tretjino, iz tekme v tekmo, da ne bo veliko padcev v igri med samo tekmo. Italija bo kar popolna, Poljska je doma vedno močna, a ne želim gledati toliko na druge, pač pa na naše fante, tudi individualno, kje smo, koga bi lahko v prihodnosti priključili," je pričakovanja pred akcijo na Poljskem strnil Terglav.

Evropski pokal narodov (mesto novembrskega turnirja): Skupina A (Landshut, Nemčija): Nemčija, Slovaška, Latvija, Avstrija

Skupina B (Epinal, Francija): Francija, Danska, Norveška, Madžarska

Skupina C (Sosnowiec, Poljska): Slovenija, Poljska, Italija, Velika Britanija

Skupina D (Elektrenai, Litva): Litva, Ukrajina, Romunija

Skupina E (Talin, Estonija): Estonija, Nizozemska, Španija

Za uvod proti Britancem

Uvodno tekmo bodo Slovenci odigrali v četrtek proti Veliki Britaniji, v petek zvečer bodo palice prekrižali z gostitelji, za konec pa v soboto ob 16. uri sledi še sosedska tekma z Italijo.

Tekme poljske reprezentance bo prenašala poljska televizija TVP Sport, medtem ko bodo ostale tekme dostopne na www.polskihokej.tv.

Februarja v Edinburg

Slovenci bodo po novembrskem turnirju znova v akciji v Edinburghu, kjer bodo igrali proti Britancem, Poljakom in Ukrajincem.

Vabljeni kandidati za reprezentanco: Vratarja: Luka Kolin (HK Olimpija), Žan Us (HDD Jesenice) Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Tian Hebar (HK Olimpija), Tom Sojer (HDD Jesenice), Ožbe Šlibar (HDD Jesenice), Žiga Urukalo (HDD Jesenice) Napadalci: Maks Bukovec (HK Olimpija), Nejc Burgar (HK Triglav Kranj), Mai Crnkić (EC Kitzbuhler/Avt), Jan Drozg (/), Jaša Jenko (HDD Jesenice), Lovro Kumanović (HK Olimpija), Tjaš Lesničar (HDD Jesenice), Marcel Mahkovec (HK Olimpija), Luka Maver (Black Wings Linz/Avt), Žiga Mehle (HK Olimpija), Mark Sever (EHC Biel-Bienne Spirit/Švi; Olten/Švi2), Jaka Sodja (HK Olimpija), Anže Žeželj (SaiPa/Fin)

Evropski pokal narodov, Sosnowiec: Četrtek, 6. november:

16:00 Slovenija – Velika Britanija Petek, 7. november:

19:45 Poljska – Slovenija Sobota, 8. november:

16:00 Italija – Slovenija

Preberite še: