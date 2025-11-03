Na selektorjevem seznamu pred premiero na Poljskem nekaj sprememb

Slovenska hokejska reprezentanca bo med četrtkom in soboto na Poljskem odigrala tri tekme v sklopu novoustanovljenega evropskega pokala narodov. Na seznamu selektorja Eda Terglava so se pred zborom na Bledu zgodile nekatere spremembe, so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije.

Slovenski hokejisti bodo v pomlajeni zasedbi na Bledu opravili dva skupna treninga, nato pa se v sredo odpravili v Sosnowiec pri Katovicah na Poljskem. Tam jih čaka še en trening na ledu, v naslednjih treh dneh pa se bodo v sklopu novoustanovljenega evropskega pokala narodov pomerili z ekipami Italije, Poljske in Velike Britanije.

Na seznamu kandidatov za reprezentanco, na katerem prevladujejo igralci Olimpije in Jesenic in na katerem je tudi Jan Drozg, ki nima kluba, so se zgodile nekatere spremembe: Jaša Jenko (HDD Jesenice) bo zamenjal Roka Macuha, Lovro Kumanović (HK Olimpija) Miho Beričiča, Nejc Burgar (HK Triglav Kranj) pa Martina Bohinca.

Uvodno tekmo bodo Slovenci odigrali v četrtek proti Veliki Britaniji, v petek zvečer bodo palice prekrižali z gostitelji, za konec pa v soboto ob 16. uri sledi še sosedska tekma z Italijo.

Tekme poljske reprezentance bo prenašala poljska televizija TVP Sport, medtem ko bodo ostale tekme dostopne na www.polskihokej.tv.

Vabljeni kandidati za reprezentanco: Vratarja: Luka Kolin (HK Olimpija), Žan Us (HDD Jesenice) Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Tian Hebar (HK Olimpija), Tom Sojer (HDD Jesenice), Ožbe Šlibar (HDD Jesenice), Žiga Urukalo (HDD Jesenice) Napadalci: Maks Bukovec (HK Olimpija), Nejc Burgar (HK Triglav Kranj), Mai Crnkić (EC Kitzbuhler/Avt), Jan Drozg (/), Jaša Jenko (HDD Jesenice), Lovro Kumanović (HK Olimpija), Tjaš Lesničar (HDD Jesenice), Marcel Mahkovec (HK Olimpija), Luka Maver (Black Wings Linz/Avt), Žiga Mehle (HK Olimpija), Mark Sever (EHC Biel-Bienne Spirit/Švi), Jaka Sodja (HK Olimpija), Anže Žeželj (SaiPa/Fin) Rezervi sta Nejc Brus (HK Sisak/Hrv) in Jaka Šturm (Fife Flyers/VBr).

Evropski pokal narodov, Sosnowiec: Četrtek, 6. november:

16:00 Slovenija – Velika Britanija Petek, 7. november:

19:45 Poljska – Slovenija Sobota, 8. november:

16:00 Italija – Slovenija

