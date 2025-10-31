Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Petek,
31. 10. 2025,
10.02

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Red Bull Salzburg HK Olimpija IceHL hokej

Petek, 31. 10. 2025, 10.02

1 ura, 16 minut

ICEHL, 31. oktober

Olimpija pred vrnitvijo na domač led na vročem gostovanju

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
HK Olimpija Red Bull Salzburg | Olimpija gostuje pri prvaku Salzburgu. | Foto Aleš Fevžer

Olimpija gostuje pri prvaku Salzburgu.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejisti HK Olimpija bodo niz štirih gostovanj končali na terenu prvaka Salzburga, kjer bodo ob 19.15 lovili peto zaporedno zmago. Rdeči biki so odigrali tekmo več in imajo na računu pet točk manj od drugih Ljubljančanov. Ekipi sta se v tej sezoni že srečali, v Ljubljani je v podaljšku zmagala Olimpija. Zmaji bodo manj kot 24 ur po gostovanju na Solnograškem v soboto ob 18. uri gostili Innsbruck, nato pa sledi premor, namenjen reprezentanci.

Ferencvaroš : HK Olimpija
Sportal Olimpija zmagoviti niz podaljšala pri novincu

"Pričakujem zelo težko tekmo proti zelo dobri ekipi. Igrati v njihovi dvorani je težko, težko je priti do treh točk. A imamo odlično ekipo, če igramo tako, kot si zastavimo, imamo možnosti, da zmagamo na vsaki tekmi. Osredotočiti se moramo nase, tam prikazati najboljšo igro, potem imamo dobre možnosti," je pred gostovanjem v klubski mikrofon dejal danski napadalec Nicolai Meyer, ki je ob zadnji zmagi pri Ferencvarosu dosegel tri gole in dodal asistenco.

Še en dvoboj ekip z vrha bo na Južnem Tirolskem, kjer bo Bolzano gostil vodilni Pustertal Roka Tičarja. Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc – poškodba) gosti sobotnega tekmeca Olimpije Innsbruck, Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver, Aljaž Predan) pričakuje Dunaj, Ferencvaros pa Gradec.

ICEHL, 31. oktober

Lestvica:

Preberite še:

Anže Kopitar, Los Angeles Kings
Sportal Nesrečen poraz Kopitarja in druščine
HDD Jesenice
Sportal Jeseničani do zmage po kazenskih strelih
Fehervar
Sportal Nova trenerska žrtev v IceHL
Los Angeles Kings
Sportal Kralji do zmage v San Joseju, Kopitar brez točke
Red Bull Salzburg HK Olimpija IceHL hokej
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.