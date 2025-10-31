Olimpija pred vrnitvijo na domač led na vročem gostovanju

Hokejisti HK Olimpija bodo niz štirih gostovanj končali na terenu prvaka Salzburga, kjer bodo ob 19.15 lovili peto zaporedno zmago. Rdeči biki so odigrali tekmo več in imajo na računu pet točk manj od drugih Ljubljančanov. Ekipi sta se v tej sezoni že srečali, v Ljubljani je v podaljšku zmagala Olimpija. Zmaji bodo manj kot 24 ur po gostovanju na Solnograškem v soboto ob 18. uri gostili Innsbruck, nato pa sledi premor, namenjen reprezentanci.

"Pričakujem zelo težko tekmo proti zelo dobri ekipi. Igrati v njihovi dvorani je težko, težko je priti do treh točk. A imamo odlično ekipo, če igramo tako, kot si zastavimo, imamo možnosti, da zmagamo na vsaki tekmi. Osredotočiti se moramo nase, tam prikazati najboljšo igro, potem imamo dobre možnosti," je pred gostovanjem v klubski mikrofon dejal danski napadalec Nicolai Meyer, ki je ob zadnji zmagi pri Ferencvarosu dosegel tri gole in dodal asistenco.

Še en dvoboj ekip z vrha bo na Južnem Tirolskem, kjer bo Bolzano gostil vodilni Pustertal Roka Tičarja. Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc – poškodba) gosti sobotnega tekmeca Olimpije Innsbruck, Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver, Aljaž Predan) pričakuje Dunaj, Ferencvaros pa Gradec.

ICEHL, 31. oktober

Lestvica:

