Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Četrtek,
30. 10. 2025,
22.44

Osveženo pred

3 ure, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Sterzing Vipiteno hokej HDD Jesenice Alpska liga

Četrtek, 30. 10. 2025, 22.44

3 ure, 5 minut

Alpska liga, 30. oktober

Jeseničani do zmage po kazenskih strelih

Avtorji:
Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
HDD Jesenice | Jeseničani so pri Vipitenu slavili po izvajanju kazenskih strelov. | Foto Matias Demšar

Jeseničani so pri Vipitenu slavili po izvajanju kazenskih strelov.

Foto: Matias Demšar

Hokejisti Jesenic so v tekmi alpske lige v gosteh po kazenskih strelih premagali Vipiteno s 4:3 (0:0, 1:2, 2:1; 1:0). Železarji bodo v soboto gostovali pri Cortini, nato sledi premor, namenjen reprezentanci.

HDD Jesenice
Sportal Jeseničani visoko premagali Triglavane

Jeseničani so v nizu treh zaporednih gostovanj. V soboto so z zasedbo iz Bregenzerwalda izgubili z 2:3, danes so gostovali v Vipitenu in po kazenskih strelih dobili dve točki.

Danes so železarji po prvi tretjini brez zadetkov prvi zadeli, v 23. minuti je bil uspešen Jakob Pečnik. A so nato domači hitro izenačili, še v drugi tretjini pa tudi povedli.

Na začetku zadnjega dela je sledilo novo izenačenje slovenske ekipe, gol je dosegel Tian Hebar, toda Jeseničani so se še enkrat znašli v zaostanku v 53. minuti. Zato so že precej pred koncem tvegali brez vratarja Žana Usa, kar se je obrestovalo v 59. minuti, ko je za izenačenje zadel Tjaš Lesničar in izsilil podaljšek.

V tem odločitve ni bilo, pri kazenskih strelih pa so bili boljši gostje, odločilnega je zadel Aljaž Hrobat Plemelj.

Na lestvici so zdaj Jeseničani s petimi zmagami in 15 točkami na devetem mestu.

Alpska liga

Četrtek, 30. oktober

Lestvica Alpske lige

HK Olimpija, Zach Boychuk
Sportal Olimpija po loteriji končala zmagovito serijo Celovca, Tičarjevi ugnali prvaka
Los Angeles Kings, Anže Kopitar
Sportal Kralji zmagali v Chicagu #video
Los Angeles Kings
Sportal Kralji do zmage v San Joseju, Kopitar brez točke
Ferencvaroš : HK Olimpija
Sportal Olimpija zmagoviti niz podaljšala pri novincu
Sterzing Vipiteno hokej HDD Jesenice Alpska liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.