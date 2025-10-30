Jeseničani do zmage po kazenskih strelih

Hokejisti Jesenic so v tekmi alpske lige v gosteh po kazenskih strelih premagali Vipiteno s 4:3 (0:0, 1:2, 2:1; 1:0). Železarji bodo v soboto gostovali pri Cortini, nato sledi premor, namenjen reprezentanci.

Jeseničani so v nizu treh zaporednih gostovanj. V soboto so z zasedbo iz Bregenzerwalda izgubili z 2:3, danes so gostovali v Vipitenu in po kazenskih strelih dobili dve točki.

Danes so železarji po prvi tretjini brez zadetkov prvi zadeli, v 23. minuti je bil uspešen Jakob Pečnik. A so nato domači hitro izenačili, še v drugi tretjini pa tudi povedli.

Na začetku zadnjega dela je sledilo novo izenačenje slovenske ekipe, gol je dosegel Tian Hebar, toda Jeseničani so se še enkrat znašli v zaostanku v 53. minuti. Zato so že precej pred koncem tvegali brez vratarja Žana Usa, kar se je obrestovalo v 59. minuti, ko je za izenačenje zadel Tjaš Lesničar in izsilil podaljšek.

V tem odločitve ni bilo, pri kazenskih strelih pa so bili boljši gostje, odločilnega je zadel Aljaž Hrobat Plemelj.

Na lestvici so zdaj Jeseničani s petimi zmagami in 15 točkami na devetem mestu.