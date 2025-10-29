Olimpija zanesljiva tudi proti ekipi, s katero doslej še ni igrala

Hokejisti HK Olimpija so se danes v seriji štirih gostovanj ustavili v Budimpešti pri novincu v tekmovanju FTC-Telekom. Ljubljančani so hitro povedli z 2:0, nato pa so gostitelji le pokazali zobe, se zmajem v drugi tretjini približali le na gol zaostanka (2:3), nato pa so hokejisti Olimpije stopili na plin in tekmo dobili s 7:4. po tri gole sta dosegla Nicolai Meyer za Olimpijo in Braeden Shaw za FTC-Telekom.

Ljubljanski klub v drugi polovici oktobra zgolj gostuje. Danes je odkljukal še tretje gostovanje od štirih v programu in v Budimpešti s 7:4 premagal Ferencvaroš oziroma FTC-Telekom. Ljubljančani s 30 točkami ostajajo drugi v ligi Ice, dve točki več ima vodilni Pustertal, ki je bil danes s 4:1 boljši od Gradca.

Olimpija je po bolj izenačeni prvi tretjini prevzela nadzor nad dogajanjem na ledu v drugi in si priigrala dovolj veliko prednost za relativno mirno zadnjo tretjino. Razmerje v strelih je bilo na koncu 38:27 v korist Ljubljančanov, znova pa je blestel Nicolai Meyer, ki je dosegel tri gole in podajo za še naprej zanesljivo vodstvo na seznamu najučinkovitejših hokejistov lige.

Varovanci Bena Cooperja so odlično odprli gostovanje na Madžarskem. Že po 200 sekundah je zadel Meyer, slabi dve minuti kasneje pa je vodstvo podvojil Nathanael Halbert. Madžari so hitro znižali, potem ko je 32 sekund kasneje za 1:2 zadel Tyler Coulter.

Olimpija je morala ob koncu prve in na začetku druge tretjine najprej "preživeti" z igralcem manj, je pa kmalu po preteku kazni zadela. Natančen je bil Marcel Mahkovec. Znova vodstvo dveh golov ni trajalo dolgo, natančneje 109 sekund. Braeden Shaw se je ob podaji pri prvem še sam vpisal na seznam strelcev.

Foto: Fradimedia

Ljubljančani so nato do konca druge tretjine imeli dvakrat hokejista več na ledu, drugo priložnost so tudi izkoristili, ko je zadel Marly Quince. Podajo za četrti gol je prispeval Meyer, ki je nato še drugič zadel 38 sekund pred koncem druge tretjine.

V zadnjem delu igre so imeli gosti nekaj težav zaradi nediscipline, Madžarom so ponudili nekaj "powerplayjev", a teh sprva niso izkoristili. So pa pred tem znižali na 3:5 in vnesli nekaj nemira v vrste Ljubljančanov. Še drugič na tekmi je zadel Shaw.

Odgovor Olimpije je prišel v igri 4 na 4, ko je prav tako drugič na tekmi zadel Quince in v 50. minuti poskrbel za 6:3. Ferencvaroš je znova hitro znižal, potem se je dobro minuto kasneje pod "hat-trick" podpisal Shaw, tokrat le s prvo uspešno igro Madžarov s hokejistom več.

Do treh zadetkov je ob koncu dvoboja prišel tudi Meyer. Dvaintridesetletni Danec ima tako ob svojem imenu že 11 golov ter skupno 28 točk po 14 odigranih dvobojih.

Olimpijo v petek čaka še gostovanje pri prvaku Salzburgu, v soboto pa bo na domačem ledu gostila Innsbruck. Nato sledi reprezentančni premor.

Kapel s težjo poškodbo kolena

Kapetan Robert Sabolič, kot so zapisali v klubu, odšteva dneve do vrnitve na led, Jaka Sodja je po okrevanju začel treninge na ledu, drugače pa je z Rokom Kaplom, ki je utrpel hujšo poškodbo kolena. Ponovno oceno bodo opravili čez približno šest tednov, ko bo znana tudi končna prognoza.

Rok Kapel si je huje poškodoval koleno. Foto: Aleš Fevžer

ICEHL, 29. oktober

Lestvica: