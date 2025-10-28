Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga NHL, 28. oktober

Kopitarjevi serijo gostovanj končujejo pri kalifornijskem tekmecu

Los Angeles Kings, Anže Kopitar | Anže Kopitar s soigralci LA Kings serijo petih gostovanj končuje pri San Jose Sharks. | Foto Reuters

Anže Kopitar s soigralci LA Kings serijo petih gostovanj končuje pri San Jose Sharks.

Foto: Reuters

Hokejisti Los Angeles Kings, v postavo katerih se je pred dvema tekmama vrnil kapetan Anže Kopitar, bodo serijo petih gostovanj končali na terenu San Jose Sharks. Za zdaj so Kralji lahko zadovoljni s točkovnim izkupičkom gostovanja, saj so trikrat zmagali, enkrat pa izgubili po izvajanju kazenskih strelov – vknjižili so sedem od osmih mogočih točk in po lestvici napredovali na sedmo mesto zahoda. Morski psi iz San Joseja so pri dnu lestvice. Kopitar in soigralci se bodo po torkovem gostovanju vrnili v domačo dvorano, kjer bodo v četrtek gostili Detroit, nato pa v goste prihaja vroči New Jersey Devils.

Liga NHL, 28. oktober:

Lestvici:

