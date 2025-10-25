Kralji napadajo tretjo zaporedno zmago

Hokejisti Los Angeles Kings so uspešno začeli serijo petih gostovanj, na obeh tekmah so zmagali v podaljšku, tako da bodo tretjo zaporedno zmago lovili pri Nashville Predators, ki ima po osmih tekmah na računu prav tako osem točk. Kralji so eno od treh moštev (ob San Jose Sharks in Calgary Flames), ki še čakajo na zmago po rednem delu tekme. Kapetan Anže Kopitar zaradi poškodbe stopala na zadnjih štirih obračunih ni igral, je pa z ekipo odpotoval na mini turnejo, kar daje slutiti, da bi se tekom te lahko vrnil v tekmovalni ritem. Pozitivno je tudi to, da je na trening zdaj znova brez rdečega (brezkontaktnega) dresa.