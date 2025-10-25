Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Sobota,
25. 10. 2025,
18.30

2 uri, 26 minut

Liga NHL, 25. oktober

Kralji napadajo tretjo zaporedno zmago

Pe. M.

Los Angeles Kings | Kralji gostujejo pri Nashville Predators. | Foto Reuters

Kralji gostujejo pri Nashville Predators.

Foto: Reuters

Hokejisti Los Angeles Kings so uspešno začeli serijo petih gostovanj, na obeh tekmah so zmagali v podaljšku, tako da bodo tretjo zaporedno zmago lovili pri Nashville Predators, ki ima po osmih tekmah na računu prav tako osem točk. Kralji so eno od treh moštev (ob San Jose Sharks in Calgary Flames), ki še čakajo na zmago po rednem delu tekme. Kapetan Anže Kopitar zaradi poškodbe stopala na zadnjih štirih obračunih ni igral, je pa z ekipo odpotoval na mini turnejo, kar daje slutiti, da bi se tekom te lahko vrnil v tekmovalni ritem. Pozitivno je tudi to, da je na trening zdaj znova brez rdečega (brezkontaktnega) dresa.

Los Angeles Kings, Anže Kopitar
Trener z ne prav spodbudnimi novicami glede Kopitarja

Liga NHL, 25. oktober:

Lestvici:

Preberite še:

