Tičarjevi lahko na vrhu prehitijo Olimpijo

Medtem ko imajo hokejisti HK Olimpija tekmovanja prost petek, pa bo deset drugih moštev lovilo nove točke IceHL. Med njimi bo tudi Pustertal slovenskega napadalca Roka Tičarja, ki bo zvečer gostil Beljak. Južnotirolska zasedba je trenutno druga, za vodilno Olimpijo ob tekmi manj zaostaja le točko, tako da se lahko z ugodnim rezultatom zavihti na prvo mesto.

Na Madžarskem se bo Fehervar AV19, katerega član je napadalec Anže Kuralt, ki na zadnji tekmi ni igral, pomeril s Celovcem. Koroška zasedba ima prav tako slovenski pridih, njen dres nosita Jan Muršak in Luka Gomboc. Prvi se je pred tednom vrnil po poškodbi, drugi je poškodovan in naj bi bil odsoten daljše obdobje. Celovec je imel v zadnjem času veliko težav s poškodbami, a mu gre kljub temu v IceHL dobro. Na gostovanju bodo lovili šesto zaporedno zmago.

Linz (Luka Maver, Aljaž Predan, Ken Ograjenšek) je po desetih tekmah pri zgolj dveh zmagah in na zadnjem mestu lestvice. Zvečer bo gostil Gradec, ki je pri vrhu. Prvak Salzburg gosti novinca Ferencvaroš, Innsbruck pa pričakuje Bolzano.

Olimpija se v tekmovalni ritem vrača v nedeljo v Celovcu. Foto: Kola_Pioneers.hockey

Olimpija bo znova na delu v nedeljo, ko jo čaka gostovanje pri Celovcu.

ICEHL, 24. oktober:

Lestvica: