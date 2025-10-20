Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
14.37

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Vienna Capitals IceHL hokej

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 14.37

1 ura, 8 minut

Liga ICE

Vienna Capitals nič več s trenerjem Gerryjem Flemingom

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
HK Olimpija Ljubljana - Vienna Capitals | Vienna Capitals so sezono odprli s hudim porazom proti Olimpiji, zdaj že iščejo novega glavnega trenerja. | Foto Aleš Fevžer

Vienna Capitals so sezono odprli s hudim porazom proti Olimpiji, zdaj že iščejo novega glavnega trenerja.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejski klub Vienna Capitals, ki nastopa v regionalni ligi ICE, je sporočil, da Gerry Fleming ni več trener prvega moštva. Kanadčana so odnesli slabi rezultati na začetku sezone, saj je dunajska zasedba šele na desetem mestu lestvice z le desetimi točkami.

Po slabi četrtini rednega dela vodijo hokejisti ljubljanske Olimpije, ki so na 12 tekmah doživeli le tri poraze, imajo pa 25 točk ob razliki v zadetkih 62:34.

Ljubljančani so Dunajčane na uvodni tekmi sezone premagali kar z 8:1, a so potem na Dunaju izgubili z 1:3, kar je bil sploh prvi poraz Olimpije v sezoni po šestih uvodnih zmagah.

Dunajčane bo začasno vodil dosedanji pomočnik Fabian Scholz, Vienna pa bo novega trenerja predvidoma dobila v začetku novembra po reprezentančnem premoru.

Preberite še:

Pioneers Vorarlberg : HK Olimpija
Sportal Olimpija z zmago odprla serijo gostovanj in potrdila vodstvo
Vienna Capitals IceHL hokej
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.