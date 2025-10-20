Hokejski klub Vienna Capitals, ki nastopa v regionalni ligi ICE, je sporočil, da Gerry Fleming ni več trener prvega moštva. Kanadčana so odnesli slabi rezultati na začetku sezone, saj je dunajska zasedba šele na desetem mestu lestvice z le desetimi točkami.

Po slabi četrtini rednega dela vodijo hokejisti ljubljanske Olimpije, ki so na 12 tekmah doživeli le tri poraze, imajo pa 25 točk ob razliki v zadetkih 62:34.

Ljubljančani so Dunajčane na uvodni tekmi sezone premagali kar z 8:1, a so potem na Dunaju izgubili z 1:3, kar je bil sploh prvi poraz Olimpije v sezoni po šestih uvodnih zmagah.

Dunajčane bo začasno vodil dosedanji pomočnik Fabian Scholz, Vienna pa bo novega trenerja predvidoma dobila v začetku novembra po reprezentančnem premoru.

