Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
17.42

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
IceHL hokej HK Olimpija Rok Kapel

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 17.42

59 minut

Rok Kapel s poškodbo kolena

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Rok Kapel | Rok Kapel je na nedeljskem gostovanju utrpel poškodbo kolena. | Foto Aleš Fevžer

Rok Kapel je na nedeljskem gostovanju utrpel poškodbo kolena.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejski napadalec Olimpije Rok Kapel si je na nedeljskem gostovanju pri Pioneers Vorarlberg poškodoval koleno. Kako resna je poškodba in kako dolgo bo odsoten, bo znano v prihodnjih dneh, so zapisali pri ljubljanskem klubu.

Ljubljanska Olimpija je v nedeljo nadaljevala zbiranje zmag na gostovanju pri Pioneers Vorarlberg in ostala na prvem mestu lige ICE, ostala pa brez napadalca Roka Kapla, ki se je poškodoval v prvi tretjini. Na ledu je preživel le dobro minuto, nato pa v bolečinah zapustil ledeno ploskev in se ni več vrnil v igro. V klubu so zapisali, da gre za poškodbo kolena, diagnostika sledi v naslednjih dneh.

Kapetan Robert Sabolič je v tej sezoni odigral le tri od 12 tekem lige ICE, zadnjo konec septembra. Njegovo okrevanje poteka po načrtu, po ocenah kluba pa naj bi se na led vrnil v približno enem tednu. Jaka Sodja je v zaključni fazi okrevanja, na led naj bi se vrnil predvidoma konec tedna. Podoben je status Rožleta Bohinca.

Robert Sabolič | Foto: Aleš Fevžer Robert Sabolič Foto: Aleš Fevžer

Olimpija bo v torek v sklopu drugega dela državnega prvenstva gostila Triglav Kranj, v petek bo v ligi ICE prosta, v nedeljo pa jo čaka naslednje v seriji gostovanj, takrat pri Celovcu.

HK Olimpija Red Bull Salzburg
Sportal Olimpija v 11. sekundi podaljška porazila prvake iz Salzburga
HDD Jesenice
Sportal Jeseničani do tretje zaporedne zmage
Carolina Hurricanes
Sportal Kralji brez Kopitarja doma izgubili proti orkanom
Pioneers Vorarlberg : HK Olimpija
Sportal Olimpija z zmago odprla serijo gostovanj in potrdila vodstvo
Dylan Larkin
Sportal Vroči Detroit na krilih izjemnega Larkina zmagal petič zapored
IceHL hokej HK Olimpija Rok Kapel
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.