Hokejski napadalec Olimpije Rok Kapel si je na nedeljskem gostovanju pri Pioneers Vorarlberg poškodoval koleno. Kako resna je poškodba in kako dolgo bo odsoten, bo znano v prihodnjih dneh, so zapisali pri ljubljanskem klubu.

Ljubljanska Olimpija je v nedeljo nadaljevala zbiranje zmag na gostovanju pri Pioneers Vorarlberg in ostala na prvem mestu lige ICE, ostala pa brez napadalca Roka Kapla, ki se je poškodoval v prvi tretjini. Na ledu je preživel le dobro minuto, nato pa v bolečinah zapustil ledeno ploskev in se ni več vrnil v igro. V klubu so zapisali, da gre za poškodbo kolena, diagnostika sledi v naslednjih dneh.

Kapetan Robert Sabolič je v tej sezoni odigral le tri od 12 tekem lige ICE, zadnjo konec septembra. Njegovo okrevanje poteka po načrtu, po ocenah kluba pa naj bi se na led vrnil v približno enem tednu. Jaka Sodja je v zaključni fazi okrevanja, na led naj bi se vrnil predvidoma konec tedna. Podoben je status Rožleta Bohinca.

Robert Sabolič Foto: Aleš Fevžer

Olimpija bo v torek v sklopu drugega dela državnega prvenstva gostila Triglav Kranj, v petek bo v ligi ICE prosta, v nedeljo pa jo čaka naslednje v seriji gostovanj, takrat pri Celovcu.