Olimpija v 11. sekundi podaljška porazila prvake iz Salzburga

Hokejisti HK Olimpija so v domačem Tivoliju, ki je bil skoraj poln, 3.800 navijačev je pripravilo res izjemno vzdušje, s 4:3 premagali serijskega zmagovalca lige ICE Red Bull Salzburg, s katerim je zdajšnji trener ljubljanske ekipe Ben Cooper v zadnjih štirih sezonah slavil štiri naslove prvaka. Za rdeče bike sta v preteklosti igrali tudi vidni okrepitvi Olimpije, Nicolai Meyer in T. J. Brennan, ki je zmagovalca tekme odločil v 11. sekundi podaljška. Za Olimpijo so zadeli še Rok Kapel, Bine Mašič in Žiga Pance.

ICEHL, 17. oktober:

Tivoli je bil skoraj poln. Foto: Aleš Fevžer Petkov hokejski večer v Tivoliju je imel že popoldanski uvod, saj je bil na obisku v Ljubljani direktor lige ICE Christian Feichtinger. Ta je na novinarski konferenci pred tekmo pohvalil ljubljanski klub, ki je vse pomembnejši člen regionalnega tekmovanja. Na ledu pa je tekma spet ponudila posebno rivalstvo. Salzburg kot prvak zadnjih štirih sezon je že sicer dovolj velik magnet za ljubitelje hokeja, a v ljubljansko-solnograški hokejski zgodbi je več kot desetletje in pol staro poglavje še iz časov prejšnjega tivolskega kluba, ki je bil nekoč na pragu zmage v ligi, pa je po administrativni napaki in odločitvi vodstva tekmovanja ostal praznih rok. Navijači v Tivoliju tega niso pozabili, zato je gostovanje Salzburga v Ljubljani vselej vroče.

Za nameček je sedanji strateg zmajev Ben Cooper pred prihodom v Ljubljano kot pomočnik delal prav v Salzburgu.

Foto: Aleš Fevžer

Začetek je bil sicer boljši za goste. Ti so imeli v uvodu terensko premoč, priložnosti pa so tudi izkoriščali, za oba gola v prvi tretjini je imel zasluge Mario Huber. Prvič po hitrem protinapadu, drugič pa je odbiti plošček iz bližine pospravil v gol. A so tudi domači imeli nekaj priložnosti, sredi tretjine je bil nevaren Marly Quince, potem pa je ta igralec natančno podal izza gola, Rok Kapel pa je znižal zaostanek v 19. minuti.

V nadaljevanju so domači po izdelani akciji in strelu Bineta Mašiča hitro izenačili, potem pa imeli še dva power playa, ko so zelo pritiskali in tekmecev niso pustili iz obrambne tretjine, a niso zadeli. Sledilo je obdobje premoči gostov, takrat pa je Ljubljančane reševal vratar Lukaš Horak z več odličnimi obrambami. Gol Žige Panceta v 51. minuti, ko je po prodoru v drugem poskusu le matiral vratarja Salzburga, se je dolgo zdel gol odločitve. Domači so zdržali pritisk Salzburga, a so potem prejeli gol v 58. minuti, ko so nasprotniki že tvegali brez vratarja.

Foto: Aleš Fevžer

Toda kar so zmaji zapravili v rednem delu, so si povrnili že po 11 sekundah podaljška. Natančno podajo Nicolaija Meyerja je s prav tako natančnim strelom izkoristil T. J. Brennan in poskrbel za veliko slavje pod Rožnikom.

Za Olimpijo bo to tretja zaporedna domača tekma, po kateri jo v ligi ICE čakajo štiri gostovanja. Prvo v nedeljo pri Pioneers Vorarlberg.

Skromni Linz pri novincu, Tičarjevi na Predarlskem

Hokejisti Linza (Ken Ograjenšek, Luka Maver, Aljaž Predan), ki so skromno začeli sezono, so z 2:3 izgubili še pri novincu Ferencvarošu. Pustertal Roka Tičarja, ki mu gre odlično, je tokrat izgubil na gostovanje v Vorarlbergu (2:4).

Linzu ne gre po željah, zaseda zadnje mesto. Foto: Aleš Fevžer

Celovčani imajo veliko težav s kadrom, med poškodovanimi sta tudi slovenska napadalca Jan Muršak in Luka Gomboc, zaradi osebnih razlogov pa se je v domovino vrnil prvi vratar Sebastian Dahm. Korošci so v torek ostali brez napredovanja v izločilne boje lige prvakov. V ligi ICE pa so dosegli četrto zaporedno zmago, s 3:2 proti Dunaju.

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) je v podaljšku z 2:1 premagal Innsbrucku, Beljačani pa so doma visoko izgubili z Gradcem (1:6).

ICEHL, 17. oktober:

Lestvica: