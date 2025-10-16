Jeseničani še drugič zapored zmagoviti, v Podmežakli padla Glavičeva Cortina

Hokejisti HDD Jesenice so v torek proti Unterland Cavaliers končali serijo porazov, že danes pa so odigrali novo tekmo Alpske lige. V domači Podmežakli so gostili Cortino, ki jo s trenerske klopi vodi nekdanji trener železarjev Gaber Glavič, med vratnicama pa stoji nekdanji čuvaj jeseniške mreže Antti Karjalainen, ki je leta 2023 z Jesenicami postal prvak tekmovanja. Italijansko zasedbo so železarji premagali s 3:0.

Gostitelji so do zmage prišli predvsem po zaslugi učinkovitosti in pa razpoloženega vratarja Žana Usa. Cortina se je v polju z njimi enakovredno kosala in bila večji del tekme celo za odtenek nevarnejša. Vendar svojih priložnosti ni izkoristila, več kot okvirja vrat ni zadela.

V prvi tretjini golov ni bilo. Tjaš Lesničar je v tem delu zamudil dve priložnosti, večjo natančnost pa pokazal v 33. minuti. Gostje so storili veliko napako pred svojimi vrati, Erik Svetina je izza gola podal plošček Lesničarju, ta pa je z močnim in natančnim strelom v levi zgornji kot premagal finskega vratarja.

Na 2:0 je povišal Tom Sojer, ki se je v 47. minuti dobro znašel pred gostujočimi vrati in zbezal plošček pod Karjalainenom. V zadnjih minutah so gosti zaigrali na vse ali nič, puščali veliko prostora Jeseničanom za protinapade in tudi priložnosti za gol. Po nekaj zapravljenih je eno izkoristil Jaša Jenko, uspešen je bil s strelom v prazen gol.

Us je ubranil vseh 30 strelov na svoja vrata, na drugi strani je bil Karjalainen 91,7-odstoten, ustavil je 22 strelov železarjev.

Že v soboto bodo Jeseničani odigrali še eno tekmo na domačem ledu, tekmec bo Gardena.

