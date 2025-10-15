Rezultati šli na roko klubom več Slovencev, Celovec brez napredovanja

Končan je prvi del hokejske lige prvakov, tako da je znanih vseh 16 udeležencev osmine finala. Ilves Matica Töröka je v torek vknjižil še šesto zmago in napredoval s prvega mesta. Danes je švicarski Zug, pri katerem v ligi prvakov priložnost dobiva Nik Christian Petrovič, gostil češkega prvaka iz Brna, katerega član je vratar Gašper Krošelj (poškodba), in izgubil s 3:4. Obe moštvi sta si zagotovili napredovanje. Celovec poškodovanih slovenskih napadalcev Jana Muršaka in Luke Gomboca je na gostovanju pri KalPa izgubil in ostal brez osmine finala.

Ilves Matica Töröka je v torek gostil branilca lovorike v ligi prvakov, švicarski Zürich, in ga premagali s 4:1. Slovenski napadalec je dosegel gol za 2:0, pri tretjem pa je bil asistent. Finski prvoligaš je ligaški del končal brez poraza in bo v osmino finala vstopil s prvega mesta.

Grenoble vratarja Matije Pintariča je v torek izgubil na gostovanju pri favorizirani praški Sparti (0:4), Pintarič je zaustavil 37 strelov od 41. Francoski prvak je moral počakati na razplet sredinih tekem, po katerem se veseli napredovanja izločilnih bojev.

Matija Pintarič si je z Grenoblom zagotovil napredovanje v izločilne boje. Foto: Guliverimage Za las pa je napredovanje ujel tudi Fischtown Pinguins Jana Urbasa, Mihe Verliča in Žige Jegliča. Nemci so v torek sicer izgubili pomembno tekmo na gostovanju pri Storhamarju (1:2). Edini gol za nemško ekipo sta zrežirala Slovenca, Jeglič z asistenco in Urbas z zadetkom. Kljub porazu pa so na koncu zasedli zadnje mesto, ki še vodi v izločilne boje.

