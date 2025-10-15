Sreda, 15. 10. 2025, 22.21
Hokejska liga prvakov, 14. in 15. oktober
Rezultati šli na roko klubom več Slovencev, Celovec brez napredovanja
Končan je prvi del hokejske lige prvakov, tako da je znanih vseh 16 udeležencev osmine finala. Ilves Matica Töröka je v torek vknjižil še šesto zmago in napredoval s prvega mesta. Danes je švicarski Zug, pri katerem v ligi prvakov priložnost dobiva Nik Christian Petrovič, gostil češkega prvaka iz Brna, katerega član je vratar Gašper Krošelj (poškodba), in izgubil s 3:4. Obe moštvi sta si zagotovili napredovanje. Celovec poškodovanih slovenskih napadalcev Jana Muršaka in Luke Gomboca je na gostovanju pri KalPa izgubil in ostal brez osmine finala.
Ilves Matica Töröka je v torek gostil branilca lovorike v ligi prvakov, švicarski Zürich, in ga premagali s 4:1. Slovenski napadalec je dosegel gol za 2:0, pri tretjem pa je bil asistent. Finski prvoligaš je ligaški del končal brez poraza in bo v osmino finala vstopil s prvega mesta.
Grenoble vratarja Matije Pintariča je v torek izgubil na gostovanju pri favorizirani praški Sparti (0:4), Pintarič je zaustavil 37 strelov od 41. Francoski prvak je moral počakati na razplet sredinih tekem, po katerem se veseli napredovanja izločilnih bojev.
Matija Pintarič si je z Grenoblom zagotovil napredovanje v izločilne boje. Za las pa je napredovanje ujel tudi Fischtown Pinguins Jana Urbasa, Mihe Verliča in Žige Jegliča. Nemci so v torek sicer izgubili pomembno tekmo na gostovanju pri Storhamarju (1:2). Edini gol za nemško ekipo sta zrežirala Slovenca, Jeglič z asistenco in Urbas z zadetkom. Kljub porazu pa so na koncu zasedli zadnje mesto, ki še vodi v izločilne boje.
