Po nekaj manj kot četrtini rednega dela sezone hokejske lige ICE je pogled na lestvico za edini slovenski klub Olimpijo Ljubljano zelo spodbuden. Zmaji po desetih tekmah vodijo, v klubu so zelo zadovoljni z večino statističnih prvin in igro, a dodajajo, da je še vedno tudi možnost izboljšave.

Olimpija je po nedeljskem 10. krogu na vrhu lestvice, ima 20 točk, dosegla je sedem zmag, izgubila je trikrat, razlika v zadetkih je 54:30.

"Biti prvi na lestvici po desetih krogih z večino pozitivnih pokazateljev ni nekaj, na kar smo računali. Seveda smo začeli ambiciozno, a dokler ne začneš, ne veš, ali si bil uspešen pri grajenju. Zdaj vidimo, da smo dobro gradili, imamo določeno kakovost, nočemo pa pasti v evforijo, to je šele začetek. Zavedamo se tudi pomanjkljivosti," je na današnji novinarski konferenci v Tivoliju dejal direktor kluba Anže Ulčar.

Naštel je nekaj pozitivnih statističnih dejavnikov, kot so povprečje 5,4 pri doseženih golih na tekmo, prvo mesto v ligi ob igri z igralcem manj (35-odsotna učinkovitost) in drugo mesto ob igri z igralcem manj. Na drugi strani pa je izpostavil preveč prejetih zadetkov (povprečje tri) in preveč kazni.

Nedeljska tekma z Innsbruckom, ki so jo domači po podaljšku izgubili s 6:7, je bila tudi opozorilo, da ne smeš nikogar podcenjevati, je dejal Ulčar. "Pod črto: lahko smo zadovoljni, moramo pa ostati realni. Šele začetek je, manj kot četrtina tekem v rednem delu, je pa zanesljivo dobra popotnica. Imamo kakovost, a moramo neprestano delati, ni lahkega tekmeca, včeraj smo dobili brco v rit, iz katere se bomo nekaj naučili. Z osnovo pa smo zadovoljni."

Izpostavil je tudi nenavadno strog sodniški kriterij pri izključitvah zaradi prekrškov ob udarcih s palico na tej tekmi: "Liga je pred to tekmo opozorila, da se bodo osredotočili na 'slashnig', a je bilo zame to pretirano in je uničilo tekmo. V prvih krogih je bilo kar nekaj hujših prekrškov, to pa je bilo pretirano in na koncu so se tudi sodniki izgubili. Takšne spremembe se morajo dogajati postopoma, zdaj pa je bil kar oster rez. To so stvari, ki jih imajo igralci ponotranjene, in težko je v tej kompleksni igri vse to nadzorovati," je ta vidik pojasnil direktor kluba.

V klubu so zadovoljni tudi z obiskom gledalcev, so na želenem 20-odstotnem zvišanju v primerjavi s prejšnjo sezono, v petek pa bo v Tivoli prišel še posebej mikaven tekmec: prvak Salzburg je že tradicionalno vroč tekmec, za nameček pa je to nekdanji klub sedanjega stratega zmajev Bena Cooperja.

Kdaj bi se lahko vrnili poškodovani? Olimpija v nedeljo ni mogla računati na prvega vratarja Lukaša Horaka, kapetana Roberta Saboliča, kanadskega napadalca Evana Poleia, Jako Sodjo in Rožleta Bohinca. Lukaš Horak bi se lahko med vratnici vrnil v petek, ko bo Olimpija gostila prvaka Salzburg. Foto: Aleš Fevžer "Pri Horaku in Poleiu si prizadevamo, da bi se vrnila do petka, Sodja začne prihodnji teden drsati, delamo v smeri, da se nato prihodnji teden tudi vrne. Lukaš, Evan in Rožle so blizu vrnitvi. Saboliča pa še 14 dni ne bo," je o časovnici vrnitve poškodovanih dejal Ulčar.

Novo strateško sodelovanje

V klubu so danes predstavili tudi strateško sodelovanje s podjetjem GA Adriatic. "Imamo isto vizijo, biti na vrhu in prvi. To je zelo pomembna motivacija v poslovnem svetu in športu. Druga stvar je ekipa, bili smo pozitivno presenečeni, na enem sestanku smo se vse dogovorili, kar se v poslovnem svetu zgodi zelo redko. Tretja veja pa je navijaška kultura, kar je tudi za nas kot podjetje zelo pomembno. Imamo podobno miselnost in to je bilo odločilno za partnersko potezo," je o pomenu sodelovanja dejal vodja marketinga Renault & Dacia Slovenia Adem Dizdarević.

