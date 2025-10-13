Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Olimpija po porazu proti Innsbrucku

Olimpijin trener po frustrirajoči tekmi izpostavil, kaj ga je najbolj zmotilo

HK Olimpija : Innsbruck | Hokejisti Olimpije so v nedeljo prvič v sezoni IceHL izgubili na domačem ledu, in sicer v podaljšku s 6:7 proti Innsbrucku. Po porazu so dejali, da niso bili pravi. | Foto Aleš Fevžer

Hokejisti Olimpije so v nedeljo prvič v sezoni IceHL izgubili na domačem ledu, in sicer v podaljšku s 6:7 proti Innsbrucku. Po porazu so dejali, da niso bili pravi.

Foto: Aleš Fevžer

"Najbolj sem razočaran nad tem, kako smo začeli tekmo. Ni mi bil všeč naš začetek. Morda tudi nismo imeli dovolj spoštovanja do nasprotnika, čeprav smo vložili veliko v pripravo nanj. Nismo bili na svojih običajnih standardih. O sojenju pa ne bi rad preveč govoril. Določenih izključitev si ne bi smeli privoščiti, morali bi biti bolj disciplinirani. Je pa zahtevno, saj standardi sojenja niso vselej enaki. Na eni tekmi nekaj ne bo prekršek za izključitev, na drugi bo to izključitev," je po nedeljski tekmi, katere ritem so ob zaostrenem kriteriju pri stikih s palico razbijale številne sodniške odločitve, in porazu proti Innsbrucku dejal glavni trener vodilnega moštva lige ICE Ben Cooper.

HK Olimpija Linz
Sportal Olimpija na tekmi s 13 goli izgubila v drugi minuti podaljška

Hokejisti HK Olimpija so v nedeljo po seriji preobratov prvič to sezono v ligi ICE izgubili v domači dvorani, v podaljšku jih je s 6:7 premagal kolektiv z dna lestvice Innsbruck. Precej divjo tekmo je zaznamovalo veliko izključitev na obeh straneh. Po kar 18 kazenskih minut si je priigralo vsako moštvo, več teh na račun strogega sodniškega kriterija predvsem pri udarcih s palico.

Že pred sezono se je govorilo o strožjih smernicah za stike s palico, v preteklem tednu so nanje še opozorili, strožji kriterij pa se je konec tedna odražal na več tekmah. Že dan prej je bilo burno na tekmi med Beljakom in Innsbruckom, na kateri sta si ekipi predvsem zaradi vložkov s palico priigrali številne izključitve. Te so razbijale ritem tekem tudi v nedeljo v Tivoliju.

"Ne bi rad preveč govoril o sojenju. Je pa zahtevno, če standardi sojenja niso na vseh tekmah enaki."

"Niso mi bile všeč nekatere izključitve, ki smo si jih privoščili. Frustrirajoča tekma za vse, za trenerje, za naše hokejiste, verjetno tudi za nasprotno ekipo. Težko je igrati, ujeti neki ritem, če je toliko izključitev, a na koncu je treba znati zmagovati na takih tekmah," je po porazu novinarjem dejal glavni trener Olimpije Ben Cooper, ki razumljivo ni hotel komentirati sojenja, je pa dal vedeti, da bi si pri tem želel več konsistentnosti.

Ritem tekme je razbijal strožji sodniški kriterij predvsem v primerih stikov s palico, a za obe ekipi je bil podoben - obe sta si nabrali kar 18 kazenskih minut. | Foto: Luka Kotnik Ritem tekme je razbijal strožji sodniški kriterij predvsem v primerih stikov s palico, a za obe ekipi je bil podoben - obe sta si nabrali kar 18 kazenskih minut. Foto: Luka Kotnik

"Ne bi rad preveč govoril o sojenju. Lahko rečem, da si določenih izključitev ne bi smeli privoščiti, biti bi morali bolj disciplinirani. Je pa zahtevno, saj standardi sojenja niso enaki na vsaki tekmi. Na eni nekaj ne bo izključitev, na drugi bo to izključitev. To je frustrirajoče. A takšne tekme bodo vsake toliko prišle, nanje bo treba biti pripravljen, biti mentalno pripravljen na to, da se boš ubranil z igralcem manj, da boš ostal osredotočen, da se ne boš izgubil. Lahko bi zmagali, a na koncu nismo. Težak poraz," je razlagal Kanadčan na ljubljanski trenerski klopi, ki pa za poraz ni krivil sojenja, pač pa poudaril, da varovanci niso bili pravi, šepala je predvsem obramba.

Cooper razočaran predvsem nad začetkom tekme: "Morda nismo imeli dovolj spoštovanja"

"Vsak se mora pogledati v ogledalo in se vprašati, ali je bil na ustrezni ravni." | Foto: Aleš Fevžer "Vsak se mora pogledati v ogledalo in se vprašati, ali je bil na ustrezni ravni." Foto: Aleš Fevžer "Najbolj sem razočaran nad tem, kako smo začeli tekmo. Ni mi bil všeč naš začetek. Morda tudi nismo imeli dovolj spoštovanja do nasprotnika, čeprav smo vložili veliko v pripravo nanj. Nismo bili na svojih običajnih standardih. Vedeli smo, od kod pretijo njihove nevarnosti v napadu. Verjetno jih nismo dovolj spoštovali, nismo se dobro branili, naš začetek ni bil na naši ravni, vse od energije, intenzivnosti, igre s ploščkom ... Vsak se mora pogledati v ogledalo in se vprašati, ali je bil na ustrezni ravni."

Cooper tokrat ni mogel računati na prvega vratarja Lukaša Horaka, tako da je branil Luka Kolin, še naprej so manjkali kapetan Robert Sabolič, Evan Polei, Jaka Sodja, Rožle Bohinc. "Pri Horaku gre za manjšo poškodbo, a nisem hotel tvegati, da bi se še resneje poškodoval. Kmalu se bo vrnil," je Kanadčan namignil, da bi prihodnji teden med vratnicam znova lahko stal Horak.

Pance: Če pogledamo celotno tekmo, nismo bili pravi

Ob odsotnosti nekaterih se je nekdanji kapetan Olimpije Žiga Pance preselil v drugi napad in v nedeljo dvakrat zadel za vodstvi (2:1, 3:2), ki pa nista prav dolgo zdržali, saj so gostje hitro odgovorili z izenačenjem. "Če je kaj pozitivnega, je to osvojena točka, pa tudi to, da smo se ob zaostanku vrnili, pokazali značaj ekipe. A če gledamo celotno tekmo, nismo bili pravi. Ne bi pa rekel, da smo jih podcenjevali." | Foto: Aleš Fevžer "Če je kaj pozitivnega, je to osvojena točka, pa tudi to, da smo se ob zaostanku vrnili, pokazali značaj ekipe. A če gledamo celotno tekmo, nismo bili pravi. Ne bi pa rekel, da smo jih podcenjevali." Foto: Aleš Fevžer

"Morda nas je evforija ob golih malo preveč ponesla, malo nepazljivosti. Vemo, da je Innsbruck ekipa, ki čaka na protinapade in to zna izkoristiti," je po tekmi dejal Pance ter dodal: "Zelo mešani občutki. To je bila ena teh naših toplo-hladnih tekem. Sploh prva tretjina je bila zelo zaspana. Ujeli smo priključek, se znašli v zaostanku, spet malo obrnili, na koncu pa ni bilo dovolj. Če je kaj pozitivnega, je to osvojena točka, pa tudi to, da smo se ob zaostanku vrnili, pokazali značaj ekipe, zagotovo smo zaupali v Kolina. A če gledamo celotno tekmo, nismo bili pravi. Ne bi pa rekel, da smo jih podcenjevali."

Olimpija je kljub porazu ostala na prvem mestu. Naslednjo tekmo bo prav tako igrala doma, v petek bo v Tivoliju gostoval prvak Salzburg, pri katerem je zdajšnji trener Olimpije deloval zadnje štiri sezone. | Foto: Filip Barbalić Olimpija je kljub porazu ostala na prvem mestu. Naslednjo tekmo bo prav tako igrala doma, v petek bo v Tivoliju gostoval prvak Salzburg, pri katerem je zdajšnji trener Olimpije deloval zadnje štiri sezone. Foto: Filip Barbalić

Na vprašanje, kaj meni o številnih izključitvah, je 36-letnik odgovoril: "Sploh ne bom šel v to, da ne bo kaj narobe. Očitno poskušajo vpeljati neki nov sistem glede 'slashev'. Za nas je bila to prva tekma s takim kriterijem. Če se bodo tega držali, se bomo morali prilagoditi, več drsati, se več boriti, da ne bo toliko stikov s palico. Našo igro bo treba prilagoditi temu."

Olimpija, ki je ostala vodilna na lestvici, bo naslednjo tekmo igrala v petek, ko v Tivoli prihaja branilec naslova Salzburg. Trener Ljubljančanov Cooper je pred prihodom v zeleno-beli tabor štiri sezone deloval prav v trenerskem štabu rdečih bikov in z njimi osvojil štiri naslove.

