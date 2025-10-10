Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., Pe. M., STA

10. 10. 2025,
21.40

34 minut

Liga ICE, 10. oktober

Olimpija po dveh porazih znova napolnila mrežo

HK Olimpija Linz | Olimpija domači dvojček tekem zvečer odpira proti Linzu. | Foto Filip Barbalić

Olimpija domači dvojček tekem zvečer odpira proti Linzu.

Foto: Filip Barbalić

Hokejisti HK Olimpija so se po dveh porazih vrnili na zmagovalne tirnice. Doma so brez poškodovanega kapetana Roberta Saboliča premagali Linz, katerega člani so Ken Ograjenšek (poškodba), Luka Maver in Aljaž Predan. Izid tekme je bil 8:4. Sredi druge tretjine so povedli s 7:0 in tekma je bila dobljena. Zadelo je sedem hokejistov, edini, ki je dal dva gola, je bil Žiga Mehle (prvega in zadnjega).

ICEHL, 10. oktober:

Bolzano : HK Olimpija
Sportal Olimpija po dobrem začetku praznih rok iz Bolzana

HK Olimpija Linz | Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić

Hokejisti Olimpije so proti Linzu prekinili krajšo krizo, v kateri so po šestih zaporednih zmagah izgubili na gostovanju pri Dunaju in Bolzanu. Pred domačimi gledalci so spet pokazali odlično in učinkovito predstavo ter nadaljevali niz visokih zmag v dvorani Tivoli. Že po malo več kot polovici tekme so vodili s 7:0, takrat je bilo samo vprašanje, s kakšno razliko bodo zmagali. V zadnjem delu jim je padla zbranost, tako da so gosti po zaostanku 1:8 v zadnjih dveh minutah s tremi goli preprečili katastrofo. Pri ljubljanski ekipi je blestela predvsem prva peterka, ki je poskrbela za pet golov, od tega je dva dosegel Žiga Mehle, ki je temu dodal tudi dve podaji in upravičeno dobil nagrado za najboljšega igralca tekme.

Sabolič med gledalci

Vse kaže, da bo dlje odsoten kapetan Robert Sabolič. "Natrgana mišica prepone, treba bo delati na rehabilitaciji in počakati, da se vse skupaj pozdravi, da se bom lahko vrnil na led," je v studiu Šport TV pred tekmo z Linzem dejal Gorenjec. Na vprašanje, koliko časa bo odsoten, je dodal: "Še kakšen teden do dva, povsem odvisno, kaj bo pokazalo novo slikanje in kako bom na ledu pripravljen." Sabolič je že pred tem v začetku sezone utrpel poškodbo, kot pravi "morda kar isto, a da se je zdaj nekako nadgradila. Na žalost se je zgodila med tekmo, a sem predolgo vztrajal, saj nisem mislil, da je tako hudo, pa se je izkazalo, da je huje in da bom spet moral na počitek."

HK Olimpija Linz | Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić

V prvi tretjini so bili Ljubljančani precej aktivnejši in nevarnejši tekmeci, posledica tega je bilo zanesljivo vodstvo s 4:0. Izredno motiviran je bil Mehle, ki je ob odsotnosti Saboliča dobil priložnost v prvem napadu. V peti minuti je zapravil prvo priložnost, v sedmi pa je izkoristil odbitek po strelu Nicolaija Meyerja in plošček pospravil v mrežo. To še ni bil vse, v 13. minuti se je skupaj z Meyerjem vpisal še med podajalce pri golu Nathaniela Halberta. Vodstvo Olimpije ni zadovoljilo, še naprej so oblegali gostujoča vrata. Do odmora so izkoristili še dve priložnosti, ob igralcu več sta bila uspešna še Meyer in Terence James Brannan.

Linz je ob odmoru zamenjal vratarja, a tudi ta je moral hitro po plošček v mrežo. Potem ko so se gosti ubranili v igri z igralcem manj, ga je premagal Rok Kapel, takrat je bilo praktično vsem gledalcem jasno, da bodo točke ostale doma. Marly Quince in Zach Boychuk sta vodstvo povišala na 7:0. Čeprav nato Olimpijina premoč ni bila več tako izrazita kot v prvih 30 minutah, so vseeno tudi v drugi tretjini dosegli štiri gole, za četrtega je spet poskrbel Mehle.

V zadnjem delu, v katerem je na vratih domačih dobil priložnost za dokazovanje mladi vratar Gal Hebar, so Ljubljančani popustili, motiva ni bilo več, najverjetneje so tudi zavestno varčevali z močmi. Slovenca pri Linzu Aljaž Predan in Luka Maver sta se izgubila v sivini svojega moštva, čeprav so Mavra razglasili za najboljšega igralca v svoji ekipi. Ken Ograjenšek ni igral.

Ljubljančani bodo tudi v nedeljo igrali doma, ob 18. uri bodo gostili Innsbruck.

Tičarjevi gostijo vodilne

Pustertal Roka Tičarja, ki je dal dva gola, je s 5:3 premagal Bolzano, prvaki iz Salzburga pa šele po podaljšku Dunaj (4:3). Gradec pa je po podaljšku izgubil z novincem v tekmovanju Ferencvarošem (2:3).

ICEHL, 10. oktober:

Lestvica:

