Olimpija po dobrem začetku praznih rok iz Bolzana

Hokejisti HK Olimpija, ki so v petek na Dunaju prvič v novi sezoni lige ICE izgubili, so se mudili na novem gostovanju pri Bolzanu, za katerim je bila odlična serija petih zaporednih zmag. Južnotirolski kolektiv je tokrat vknjižil še šesto in se zavihtel na vrh lestvice. Ljubljančani so sicer povedli z 2:0, na koncu pa nasprotniku priznali premoč z 2:4.

Bolzano : Olimpija 4:2 (0:2, 3:0, 1:0) Dvorana Sparkasse Arena, gledalcev 2.900, sodniki: Kainberger, Nikolić (glavna), Mantovani, Rigoni.

Strelci: 0:1 Beričič (Halbert, Pance, 6.), 0:2 Pance (Petan, Brennan, 13.), 1:2 Schneider (Gazley, Pollock, 23.), 2:2 McClure (Schneider, Seed, 25.), 3:2 Bradley (Miglioranzi, Gersich, 27.), 4:2 McClure (Valentine, 43.).

Kazenske minute: Bolzano 10, Olimpija Ljubljana 16.

Ljubljanski hokejisti so odlično začeli sezono in nanizali šest zaporednih zmag, tokrat pa v oslabljeni zasedbi – manjkali so Robert Sabolič, Evan Polei, Blaž Gregorc, Jaka Sodja – doživeli drugi zaporedni poraz. Potem ko so prvič klonili v petek na Dunaju, so danes na še enem gostovanju morali priznati premoč še Bolzanu, s tem pa tudi izgubili vodstvo na lestvici. Prvi so zdaj prav današnji tekmeci.

Začetek je bil sicer zelo dober. Podobno kot na nekaterih drugih tekmah v sezoni so zmaji hitro prišli do vodstva, potem ko je v šesti minuti Miha Beričič zadel celo ob igralcu manj, Žiga Pance pa je v 13. minuti povišal na 2:0.

Olimpija je vodila že z 2:0. Foto: HCB/Vanna Antonello

Sledil preobrat domačih

A so v drugi tretjini domači zrežirali preobrat. Ob igri z igralcem več tokrat niso naredili napake, ampak so zadeli sami, potem pa med 25. in 28. minuto še dvakrat premagali Lukaša Horaka, ki je sicer tekmo končal s 30 obrambami.

V zadnji tretjini so domači hitro zadeli še enkrat, prednost dveh zadetkov pa znali zadržati tudi ob pritisku gostov. Ti so imeli najlepšo priložnost, da bi se približali, v 54. minuti, ko so imeli 30 sekund dva igralca več na ledu.

Zadeli pa niso, ob koncu so poskušali še brez vratarja, a tudi zaradi še ene kazni niso imeli pravih možnosti, da bi se približali. Ostali so pri 16 točkah in so zdaj drugi, Bolzano jih ima 18.

Naslednji teden Ljubljančane čakata dve domači tekmi z nasprotnikoma z dna lestvice, v petek z Linzem in v nedeljo z Innsbruckom.

Uspešen konec tedna za legionarje

Celovec (Jan Muršak – poškodba, Luka Gomboc) je s 3:2 ugnal Ferencvaroš, Gomboc pa je zabil drugi zadetek za domače. Linz (Ken Ograjenšek – poškodba, Luka Maver, Aljaž Predan) je z enakim izidom odpravil prvaka iz Salzburga, Maver pa je ob drugem golu prispeval asistenco. Beljak je z 2:4 priznal premoč Fehervarju, pri katerem je z zadetkom in podajo blestel Anže Kuralt.

Luka Gomboc je zabil enega izmed treh zadetkov za Celovec. Foto: EC-KAC/Florian Pessentheiner

Že v soboto je Pustertal v podaljšku premagal Dunaj, Rok Tičar je k zmagi prispeval dve asistenci, Innsbruck pa je po izvajanju kazenskih strelov premagal graške panterje.

