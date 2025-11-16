Pittsburgh Penguins proti Nashvillu, Colorado pričakuje NY Islanders

V ligi NHL sta že na delu moštvi Pittsburgh Penguins in Nashville Predators, ki se merita v Stockholmu na Švedskem, zanimivo pa bo tudi v noči na ponedeljek po našem času, ko se bosta v Coloradu spopadli moštvi Avalanche in New York Islanders, v New Yorku pa bodo Rangers pričakali Detroit Red Wings. Na sporedu sta še tekmi Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks in Minnesota Wild - Vegas Golden Knights.