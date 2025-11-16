Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Nedelja,
16. 11. 2025,
16.31

Liga NHL, 16. november

Pittsburgh Penguins proti Nashvillu, Colorado pričakuje NY Islanders

Pittsburgh in Nashville se merita na Švedskem.

Pittsburgh in Nashville se merita na Švedskem.

Foto: Reuters

V ligi NHL sta že na delu moštvi Pittsburgh Penguins in Nashville Predators, ki se merita v Stockholmu na Švedskem, zanimivo pa bo tudi v noči na ponedeljek po našem času, ko se bosta v Coloradu spopadli moštvi Avalanche in New York Islanders, v New Yorku pa bodo Rangers pričakali Detroit Red Wings. Na sporedu sta še tekmi Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks in Minnesota Wild - Vegas Golden Knights.

Anže Kopitar
Sportal Kralji še četrtič zapored

Anžeta Kopitarja in njegove LA Kings naslednja tekma čaka v noči na torek, ko se bodo v Washingtonu pomerili s Capitals Aleksandra Ovečkina.

Liga NHL, 16. november

Lestvici

