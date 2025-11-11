Trije modeli znamk skupine Emil Frey med finalisti izbora Evropski avto leta 2026

Trije finalisti, ena skupna zgodba o uspehu – znamke pod okriljem skupine Emil Frey Slovenija znova potrjujejo svojo vlogo med vodilnimi v avtomobilski industriji. Foto: Emil Frey

Gre za pomembno priznanje za vozila, ki s svojim dizajnom, tehnologijo in pristopom k trajnostni mobilnosti navdušujejo tako kupce kot strokovno javnost.



Izbor Evropski avto leta (Car of the Year) velja za eno najuglednejših priznanj v avtomobilski industriji. V njem sodeluje 59 avtomobilističnih novinarjev iz 23 evropskih držav, ki so letos med 35 kandidati izbrali sedem finalistov. Zmagovalca prestižnega izbora Evropski avto leta 2026 bodo razglasili 9. januarja 2026 na avtomobilskem salonu v Bruslju.

"Ta izjemen dosežek potrjuje moč, inovativnost in prepoznavnost znamk v našem portfelju ter poudarja uspešno strategijo skupine Emil Frey, ki temelji na dolgoročnem partnerstvu z vodilnimi proizvajalci vozil ter razumevanju potreb in pričakovanj sodobnih kupcev. Hkrati pa je uvrstitev treh modelov med finaliste naša zaveza k odličnosti – od zagotavljanja najvišje ravni kakovosti in spodbujanja trajnostne mobilnosti do ustvarjanja vrhunske uporabniške izkušnje, ki ostaja v središču našega delovanja."

Jožko Tomšič, generalni direktor skupine Emil Frey Slovenija

Citroën C5 Aircross – sinonim udobja in praktičnosti, ki s svojo napredno platformo, konceptom Advanced Comfort, elektrificiranimi pogoni ter izjemno prostorno in prilagodljivo notranjostjo postavlja nova merila med sodobnimi SUV. Foto: Emil Frey

Citroën C5 Aircross že od svojega prihoda na trg velja za sinonim udobja, praktičnosti in oblikovne samosvojosti. Najnovejša generacija tega priljubljenega SUV prinaša še več prefinjenosti, zrelosti in napredne tehnologije, ki se odraža tako v obliki kot v vožnji.

Model je zasnovan na najnovejši modularni platformi, ki omogoča široko paleto elektrificiranih pogonov, izboljšano prostornost in optimizirano zvočno izolacijo. Zunanjost ohranja prepoznaven Citroënov oblikovni podpis – robustne linije, dvignjeno silhueto in značilne svetlobne elemente –, a jo nadgrajuje z elegantnejšim izrazom, ki še poudari njegovo samozavestno prisotnost na cesti.

Notranjost je utelešenje Citroënove filozofije Advanced Comfort. Ergonomski sedeži z dodatno plastjo pene, mehki materiali na dotik, pregledna digitalna armaturna plošča in prostorna kabina ustvarjajo okolje, ki vozniku in potnikom ponujajo občutek sproščenosti in varnosti. V ospredju je digitalno osredotočeno vozniško okolje z velikim osrednjim zaslonom, naprednim sistemom infotainmenta ter številnimi možnostmi povezljivosti in personalizacije.

Posebnost modela ostaja inovativno vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki, ki mehansko blaži udarce in valovanje vozišča ter ustvarja občutek lebdenja nad cesto – izkušnjo, ki jo danes ponuja le Citroën. Dopolnjujejo jo številni asistenčni sistemi za varnost in pomoč pri vožnji, ki C5 Aircross uvrščajo med tehnološko najbolj dovršene SUV v razredu.

C5 Aircross je avtomobil, ki ne tekmuje v zmogljivostih, temveč v tem, kako se voznik in potniki v njem počutijo, pravijo pri Citroënu – in žirija se očitno strinja.

Fiat Grande Panda – legendarna mestna junakinja nove generacije, ki z drzno, sodobno zasnovo, prostorno notranjostjo ter električnim in hibridnim pogonom združuje italijanski slog z inovativnostjo in trajnostno mobilnost za vsakodnevno vožnjo. Foto: Emil Frey

Ko Fiat obudi ime Panda, so pričakovanja velika – in nova Grande Panda jih upravičeno izpolnjuje in presega. Nova generacija Fiata Grande Panda prinaša več kot le nostalgičen poklon ikoni – prinaša preobrazbo v smeri trajnostne, tehnološko napredne in mestu prilagojene mobilnosti. Na voljo je v dveh ključnih izvedbah: popolnoma električni različici in napredni hibridni tehnologiji, kar uporabniku ponuja izbiro glede na življenjski slog in okoljske preference.

Oblikovno se zgleduje po izvirni Pandini preprostosti, a jo nadgradi s sodobnimi linijami, večjo robustnostjo in igrivim oblikovanjem, ki ohranja značaj italijanske ikone. Z vidika oblikovanja in vzdušja v kabini je Grande Panda zasnovana, da navduši. Prinaša svež veter v svet urbanih avtomobilov z drzno, kockasto silhueto, prepoznavnimi žarometi pixel LED in značilno tridimenzionalno oznako PANDA na vratih. Pod igrivo zunanjostjo se skriva pametna platforma multi-energy, pripravljena tako za popolnoma električni kot tudi za hibridni pogon. Notranjost s trajnostnim pridihom prepriča z inovativnimi materiali, med katerimi izstopajo bambusova vlakna in reciklirane površine, ki dokazujejo, da lahko sodobnost in odgovornost sobivata v slogu. Kabina je prostorna, tehnološko napredna in udobno digitalizirana z dvojnim 10,25-palčnim zaslonom, medtem ko prtljažnik s 361 litri uporabnega prostora poskrbi, da Grande Panda ostaja tako praktična, kot je bila vedno – le še bolj pametna, igriva in samozavestno moderna.

Varnost in zanesljivost ostajata visoko na seznamu prioritet. Serijsko so prisotni sistemi za samodejno zaviranje v sili, ohranjanje voznega pasu, opozorilo za utrujenost voznika ter sistem e-call za klic v sili.

Grande Panda je dokaz, da lahko trajnost, funkcionalnost in čustven dizajn uspešno sobivajo – kar je očitno prepoznala tudi žirija izbora Evropski avto leta.

Mercedes-Benz CLA je v vseh pogledih pred konkurenco – od dosega in hitrosti polnjenja do porabe, udobja in tehnološke naprednosti. Foto: Emil Frey

Mercedes-Benz CLA je v novi generaciji postal simbol prehoda znamke v novo obdobje električne mobilnosti – obdobje, kjer se prestiž, učinkovitost in digitalizacija združujejo v popolno ravnovesje. Kompaktna limuzina ohranja svoje prepoznavne, elegantne linije, a z novo arhitekturo združuje napredne električne in hibridne pogone, ki obljubljajo izjemno učinkovitost in vozno dinamiko.

CLA je zasnovan na popolnoma novi modularni arhitekturi Mercedes Modular Architecture (MMA) ter združuje popolnoma električne in napredne hibridne pogone, ki zagotavljajo večjo učinkovitost, nižje emisije in občutno izboljšano vozno dinamiko. Novi električni pogon naslednje generacije omogoča doseg do 749 kilometrov (WLTP), izjemno hitro polnjenje – od deset do 80 odstotkov v približno 15 minutah – ter odzivno, tiho vožnjo brez kompromisov pri udobju ali zmogljivosti.

Zunanjost CLA ostaja zvesta dizajnu, ki ga prepoznamo že na prvi pogled – aerodinamične linije, poudarjene stranske linije in izrazit sprednji del z novo interpretacijo svetlobnega podpisa znamke v obliki trikrake zvezde poskrbijo, da CLA izstopa kot eden najbolj prefinjenih modelov v svojem razredu.

V notranjosti prevladuje digitalna prefinjenost. Osrednji element je MBUX Superscreen, trojni zaslon, ki se razteza čez celotno armaturno ploščo in omogoča popolnoma intuitivno interakcijo z vozilom. Sistem poganja novi operacijski sistem MB.OS, zasnovan z umetno inteligenco in možnostjo stalnih posodobitev (over-the-air). V kombinaciji z ambientalno osvetlitvijo, kakovostnimi materiali in prostorsko zasnovo ustvarja okolje, ki prepriča tudi najzahtevnejše uporabnike.

Mercedes-Benz CLA povezuje športno dinamiko, trajnostno tehnologijo in luksuzno uporabniško izkušnjo, kar ga postavlja med najmočnejše kandidate za naziv Evropski avto leta 2026.

Trije izjemni modeli iz portfelja skupine Emil Frey Slovenija – Citroën C5 Aircross, Mercedes-Benz CLA in Fiat Grande Panda – ponosno zastopajo raznolikost, inovativnost in vizijo trajnostne mobilnosti prihodnosti. Foto: Emil Frey

