Ameriški senat potrdil predlog zakona za nadaljevanje financiranja vlade

Ameriški senat je v ponedeljek zvečer s 60 glasovi proti 40 potrdil predlog zakona za obnovo financiranja vlade. Z republikansko večino je glasovalo osem demokratov, proti pa je bil le en republikanec Rand Paul iz Kentuckyja. Predlog mora zdaj potrditi še predstavniški dom, na koncu pa ga mora podpisati še ameriški predsednik Donald Trump.

Predsednik predstavniškega doma Mike Johnson je v ponedeljek napovedal, da bo glasovanje najverjetneje že v sredo, poroča spletni medij Politico. Ameriška vlada je ostala brez denarja 1. oktobra, ker kongres ni potrdil proračuna za leto 2026. Predstavniški dom je potrdil predlog zakona o začasnem podaljšanju financiranja do konca novembra, demokrati v senatu pa so izkoristili možnost obstrukcije in do nedelje blokirali potrditev predloga.

Zahtevali so zagotovila, da bodo podaljšane tudi subvencije za zdravstveno zavarovanje revnejših Američanov, ki potečejo 1. januarja. Brez njih se bodo premije zdravstvenega zavarovanja podvojile za okrog 25 milijonov Američanov.

Schumer pod pritiskom zaradi razhajanj v stranki

V nedeljo je dovolj demokratov privolilo v kompromisni predlog, da se je obstrukcija končala, v ponedeljek pa je potekalo glasovanje o predlogu.

Najdaljša prekinitev financiranja vlade v zgodovini ZDA se tako bliža koncu, demokrati pa so ostali praznih rok, kar je sprožilo pozive k odstopu oziroma zamenjavi vodstva v senatu. Vodja manjšine Chuck Schumer je sicer glasoval proti predlogu, vendar mu strankarska baza očita, da je osem senatorjev glasovalo z republikanci in jim zagotovilo politično zmago.

Neodvisni senator Bernie Sanders, ki je demokratsko popuščanje označil za veliko politično napako, je sinoči na MSNBC dejal, da predloga za zamenjavo Schumerja ne podpira, ker ne ve, kdo naj bi ga v tem času lahko nadomestil.

Zdravstvene subvencije znova predmet pogajanj

Nekaj zmernih demokratskih senatorjev je od vodje senatne večine Johna Thuna dobilo zagotovila, da bo senat glasoval o zdravstvenih subvencijah sredi decembra, vendar ni nobenih zagotovil, da bo to storil tudi predstavniški dom, Trump pa prav tako ni izrazil pripravljenosti za podaljšanje subvencij.

Prejšnji teden je dejal, da se je pripravljen pogajati o zdravstvenih subvencijah, če bodo demokrati omogočili obnovitev financiranja vlade. V ponedeljek je dejal le, da podpira senatni predlog in se ga bo držal.

Demokrati so sicer v predlogu zakona o podaljšanju financiranja vlade dobili določilo, ki od Trumpove vlade zahteva, da znova zaposli vse od 1. oktobra odpuščene zvezne uslužbence, do 30. januarja pa ne sme odpuščati.

Financiranje ključnih ministrstev podaljšano

Financiranje ministrstva za kmetijstvo, ki zagotavlja bone za hrano revnih Američanov, je podaljšano do konca septembra 2026, kakor tudi financiranje ministrstva za veterane. Financiranje preostalih ministrstev in agencij je zagotovljeno do 30. januarja, za naprej pa se bodo spet pogajali.

Zvezni uslužbenci se bodo do konca tedna, kot vse kaže, vrnili na delo in dobili plače za nazaj, revni bodo dobili bone za hrano za november, težave v letalskem prometu zaradi pomanjkanja kontrolorjev poletov pa naj bi se še nekaj časa nadaljevale.