Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
11. 11. 2025,
6.53

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Tesla

Torek, 11. 11. 2025, 6.53

11 minut

Tesla

Kaj se dogaja? Teslo v enem dnevu po osmih letih zapustila dva direktorja.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Tesla model Y standard | Foto Tesla

Foto: Tesla

Teslo sta v enem dnevu zapustila dva pomembna menedžerja.

Tesla cybertruck
Avtomoto Tesla cybertruck "prihrumel" v Ljubljano: kdo sta fanta, ki podirata svetovni rekord?

Odhodi in prihodi uglednih strokovnjakov pri Tesli sicer niso redkost, a tokrat sta v enem dnevu odhod iz podjetja napovedala dva menedžerja z dolgoletnim stažem v podjetju Elona Muska. 

Tesla cybertruck | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Kdo vse je zapustil Teslo?

Najprej je odhod po osmih letih napovedal Siddhant Awasthi, ki je pri Tesli začel kot pripravnik in napredoval do vodje projekta modela cybertruck. Awasthi je pred kratkim prevzel vodenje modela 3. 

Kmalu za njim je odhod napovedal še Emmanuel Lamacchia, ki je bil direktor za področje avtomobila model Y. Ta ostaja ključni adut Tesline prodaje po vsem svetu, pred dvema letoma je bil kot prvi električni avtomobil na vrhu skupne svetovne lestvice prodanih avtomobilov. Tudi Lamacchia je pri Tesli delal že skoraj osem let. 

Med preostalimi pomembnejšimi odhodi sta bila v zadnjem obdobju Daniel Ho, ki so mu pripisali glavne zasluge za tržni zagon modela 3, in David Zhang, ki je bil projektni vodja modelov S in X. 

Tesla model Y standard
Avtomoto Po teslo spet raje v Avstrijo? Tudi za Slovence so pocenili model Y, a marsikaj bo drugače.

Brez novih avtomobilov se je rast ustavila

Tesla še vedno razvija predvsem sisteme avtonomne vožnje in s tem povezane robotaksije, novih avtomobilov pa ne. Letos so na trg poslali nekoliko slabše opremljeno in okrog štiri tisoč evrov cenejšo različico modela Y, ki je tako zdaj nova vstopna točka za ta avtomobil. 

Tesla je v tretjem četrtletju dosegla prodajni rekord, a tudi na račun visoke prodaje v ZDA. Tam so konec septembra ukinili davčno olajšavo za električna vozila, zato so kupci pohiteli z naročili. V Evropi je Tesla v prvih devetih mesecih prodala 173 tisoč novih avtomobilov, kar je bilo 28,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani (skoraj 243 tisoč). 

Tesla
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.