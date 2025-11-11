Kaj se dogaja? Teslo v enem dnevu po osmih letih zapustila dva direktorja.

Odhodi in prihodi uglednih strokovnjakov pri Tesli sicer niso redkost, a tokrat sta v enem dnevu odhod iz podjetja napovedala dva menedžerja z dolgoletnim stažem v podjetju Elona Muska.

Foto: Gregor Pavšič

Najprej je odhod po osmih letih napovedal Siddhant Awasthi, ki je pri Tesli začel kot pripravnik in napredoval do vodje projekta modela cybertruck. Awasthi je pred kratkim prevzel vodenje modela 3.

Kmalu za njim je odhod napovedal še Emmanuel Lamacchia, ki je bil direktor za področje avtomobila model Y. Ta ostaja ključni adut Tesline prodaje po vsem svetu, pred dvema letoma je bil kot prvi električni avtomobil na vrhu skupne svetovne lestvice prodanih avtomobilov. Tudi Lamacchia je pri Tesli delal že skoraj osem let.

Med preostalimi pomembnejšimi odhodi sta bila v zadnjem obdobju Daniel Ho, ki so mu pripisali glavne zasluge za tržni zagon modela 3, in David Zhang, ki je bil projektni vodja modelov S in X.

Brez novih avtomobilov se je rast ustavila

Tesla še vedno razvija predvsem sisteme avtonomne vožnje in s tem povezane robotaksije, novih avtomobilov pa ne. Letos so na trg poslali nekoliko slabše opremljeno in okrog štiri tisoč evrov cenejšo različico modela Y, ki je tako zdaj nova vstopna točka za ta avtomobil.

Tesla je v tretjem četrtletju dosegla prodajni rekord, a tudi na račun visoke prodaje v ZDA. Tam so konec septembra ukinili davčno olajšavo za električna vozila, zato so kupci pohiteli z naročili. V Evropi je Tesla v prvih devetih mesecih prodala 173 tisoč novih avtomobilov, kar je bilo 28,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani (skoraj 243 tisoč).