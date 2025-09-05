Tesla cybertruck "prihrumel" v Ljubljano: kdo sta fanta, ki podirata svetovni rekord?

Ljubljano sta včeraj obiskala popotnika, ki nameravata v letu in pol prevoziti vse celine, in to s Teslinim cybertruckom. Za njima je 33 tisoč kilometrov oz. tretjina načrtovane poti.

Foto: Gregor Pavšič Prevoziti skoraj cel svet oz. vse celine bi bil zalogaj že s klasičnim terenskim vozilom, povsem druge razsežnosti pa tak projekt dobi ob prehodu na električni pogon. Dodatno izziv začini še izbira vozila, kot je sicer vpadljiv, a tudi precej specifičen Teslin cybertruck. To je veliko vozilo, ki ga uradno prodajajo le v ZDA, zato je tudi njegova uporaba izven severnoameriških cest precej otežena.

Vse te izzive sta sprejela Alan iz Čila in Lars iz Norveške, ki sta včeraj do Ljubljane pripeljala iz Madžarske, danes pa svojo pot nadaljujeta naprej proti Zadru in nato naprej proti vzhodu. Oba sta navdušena popotnika in sta se že pred leti spoznala v Čilu. Ko je Lars pustil službo in se odločil z avtomobilom prepeljati svet, nato pa v Utahu naročil cybertruck, je Alana povabil na del vožnje prek Čila. Tik zatem sta se odločila, da skupaj prevozita kar celo pot.

Okrog Južne Amerike, zdaj križem kražem prek Evrope, glavni izzivi pa šele prihajajo …

Pot sta začela v ZDA, in sicer v Utahu, kjer sta cybertruck tudi prevzela. Nato sta se odpeljala v Južno Ameriko. Tveganje, da bi jo takrat vzdolžno prečkala, je bilo preveliko. Potrebovala bi dodatno varnostno ekipo, česar pa si nista mogla privoščiti. Zato sta avtomobil z ladjo poslala v Peru, od tam pa sta nato krenila v Bolivijo in vse do Patagonije na jugu Argentine ter nato nazaj do Brazilije.

Od tam sta avtomobil poslala do Rotterdama na Nizozemsko in pred tremi tedni začela evropski del poti. Iz Nizozemske sta se odpeljala proti jugu do Francije in Španije, obiskala sta Italijo, nato vozila vse do severa Skandinavije in zdaj sta se prek Baltika vrnila nazaj v srednjo Evropo.

Na poti sta od januarja, za njima je prvih 33 tisoč kilometrov. Foto: Gregor Pavšič Popotnika, eden prihaja iz Čila, drugi pa iz Nizozemske, sta včeraj cybertrucka parkirala pred hotelom Plaza v središču Ljubljane. Foto: Gregor Pavšič

Na poti proti Mostarju ju že čaka Guinnessov svetovni rekord

"Za zdaj sva prevozila 33 tisoč kilometrov in sva približno na tretjini načrtovane poti. Želiva postaviti nov svetovni rekord po številu držav, ki jih bova obiskala z električnim vozilom. Rekord bo padel predvidoma čez nekaj dni, ko se bova iz Splita odpeljala v Mostar. Cela vožnja bo trajala približno leto in pol. Načrtovala bova vsaj okrog 60 različnih držav," je včeraj v Ljubljani povedal Norvežan, ki kot lastnik cybertrucka večino časa sedi za volanom.

Čaka ju še dolga in negotova pot. Dokaj predvidljiva je vožnja z električnim vozilom prek Evrope, nekaj povsem drugega pa je bilo že prečkanje Južne Amerike. Toda največji izzivi še prihajajo – z Balkana se bosta odpravila do Turčije, nato tudi v Afganistan in Irak, ta del poti pa bosta zaključila v Dubaju. Od tam se bosta z ladjo odpravila v Afriko in jo prečkala. Pozneje sledi tudi vožnja prek jugovzhodne Azije, prečkala bosta Avstralijo in nato podvig končala na severnoameriški celini.

Doseg je okrog 500 kilometrov, predvsem v polnilno rizičnih predelih precej pazita

Po njunih izkušnjah ima cybertruck okrog 500 kilometrov dosega. Prek Evrope vozita mirneje, čeprav je treba poudariti, da za evropske polnilnice ni prilagojen. Na novejših Teslinih hitrih polnilnicah ga ni mogoče polniti, temveč le na starejših. Ali je to Teslina varovalka, da Evropejci iz ZDA ne bi uvažali cybetruckov? Odgovor vsaj uradno ni znan. S seboj imata več pretvornikov, da je mogoče cybertruck z ameriško vtičnico priključiti na lokalna omrežja.

Cybetruck ima registrske oznake ZDA, saj je to predpogoj za njegovo uporabo v Evropi. Foto: Gregor Pavšič

Marsikje sta zadovoljna tudi s hotelsko vtičnico

Iskanje polnilnic je v mnogih predelih sveta skoraj nemogoče. V nekem bolivijskem hotelu sta našla polnilnico, ki je še nikoli nihče ni uporabil. Ko sta jo zagnala, je skurilo varovalke. Naposled sta baterijo polnila s podaljškom, ki je bil priključen v kopalnici njunega hotela.

V večjih mestih jima uspe najti javno polnilnico, v skrajnem primeru baterijo pač priključita na hotelsko stensko vtičnico. Pri minimalni polnilni moči lahko traja štiri dni, da je baterija polna. Na hitrih polnilnicah gre hitreje, navadno vozilo do 80 odstotkov baterije napolnita v okrog 40 minutah.

Za zdaj se jima je še vse izšlo in omenjenih 33 tisoč kilometrov sta uspešno prevozila. Za skrajni primer imata s seboj tudi električni generator, če se v električno najodročnejših delih sveta res kaj zalomi in polnjenje ne bo mogoče.

Brez pomoči domačinov ne gre

Sicer pa je iz njunih dozdajšnjih izkušenj hitro jasno, kako razdrobljena je po svetu še elektromobilnost. Skoraj v vsaki državi potrebujeta posebno aplikacijo, kartico ali drugo formalnost, da lahko polnita cybertruck.

Povezala sta se z domačini, ki potrebne postopke lažje uredijo. Vesela sta, da jima domačini radi pomagajo in da jim tudi tam, kjer električni avtomobil morda vidijo celo prvič, uspe vse urediti in se lahko kmalu odpeljeta naprej. Ko se ustavita, radovednežem rada pokažeta avtomobil, s tem pa tudi pomagata pri ozaveščanju glede tistih meja, kam vse se je danes že mogoče odpeljati z električnim vozilom.

Ko bosta svoje svetovno popotovanje končala, bosta mimogrede opravila tudi najtemeljitejši test cybertrucka do zdaj.