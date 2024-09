Ob blizu smo si ogledali tako zunanjost kot notranjost Teslinega cybertrucka na obisku v Sloveniji. Zakaj tega “avtomobila” v Evropo uradno ne bo in zakaj se slabo piše tistim, ki so ga že uvozili zasebno? Za razliko od cybertrucka pa bo Tesla predvidoma že leta 2026 v Evropo pripeljala svoj električni tovornjak.

Če bi iskali najbolj nenavaden, poseben in odbit serijski avtomobil, bi težko izbrali karkoli drugega. Teslin cybertruck je gigantski poltovornjak, ki že od samega začetka močno polarizira odzive v javnosti. Je atraktivno in nenavadno vozilo, ki pa pod zunanjim jeklenim oklepom skriva tudi veliko Tesline napredne tehnologije. To je navsezadnje njihov prvi model z 800-voltne platforme.

Foto: Gregor Pavšič

V živo pričakovano pusti močan vtis, saj gre vendarle za vozilo iz evropskega vidika nadpovprečnih mer. Cybertruck je dolg skoraj 5,7 metra, širok je 2,2 metra in visok slabih 1,8 metra. Njegova masa je 3,1 tone. Sedi na 20-palčnih pnevmatikah, ki jih je Goodyear izdelal posebej zanj. Kadar je potrebno, se lahko zračno vzmetenje dvigne skoraj 44 centimetrov od tal.

Toda ker je njegova stranska silhueta vendarle drugačna od klasičnih terencev in poltovornjakov, po nekaj minutah cybertruck ni več videti zares tako velik.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Nekaj zanimivosti - stranska vrata se odprejo s skoraj povsem skritim stikalom v stebričku B. Vrata so občutno težja in bolj masivna kot pri klasičnih vozilih, se pa zapirajo le ročno in ne (kot pri modelih S in X) samodejno ob pritisku na zavoro. Vrata imajo vgrajen varovalo, da ne bi priščipnila prstov neprevidnih potnikov.

Notranjost je minimalistična in tipično Teslina, tu večjih presenečenj ni. Volanski obroč je majhen in brez obvolanskih ročic. Prostornost zadaj je pričakovano odlična, enako tudi udobje sedežev. Glede na dimenzije vozila bi bilo prostora lahko morda še več, kar pa bi zmanjšalo uporabnost kesona. Pokrov zanj se odpira elektronsko. Kadar je zaprt, lahko osebe stopijo nanj, saj zmore pokrov več kot 500 kilogramov nosilnosti.

Tudi pokrov sprednjega dodatnega prtljažnika se odpira elektronsko iz notranjosti vozila.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Slaba stran tako vpadljivega vozila, vsaj danes, ko ni od začetka proizvodnje še niti eno leto, pa je izpostavljenost vsakega voznika. Kdorkoli bo s cybertruckom storil kakšno “neumnost”, kam zaplezal ali pa da se mu pripeti okvara, bo nemudoma postal “novica dneva”. Nekaj takih primerov je v zadnjih mesecih že bilo. Nekateri vozniki so imeli težave v snegu in blatu, Tesla je morala tudi opraviti vpoklic prvih vozil.

Foto: Gregor Pavšič

Toda prodajni rezultati iz ZDA so vendarle zgovorni, saj so jih samo julija letos na ceste poslali več kot pet tisoč. Cybertruck je najbolje prodajani električni poltovornjak, kjer pa konkurence resda še ni veliko. V prihodnjih mesecih bo zanimivo videti, ali bo Tesla z njim uspela zadržati julijske prodajne številke.

Klasični z dvojnim elektromotorjem v ZDA stane okroglih 100 tisoč dolarjev, različica cyberbeast s tremi motorji pa 120 tisoč dolarjev.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Cybertruck je vozilo naprej za ZDA (pozneje tudi Mehiko in Kanado), v Evropo pa ga očitno vsaj v tej izvedbi ne bo. Brez dvoma bi cybertruck lahko našel kupce, a poleg jasnih omejitev zaradi razmerja med velikostjo vozila in širino evropskih cest, garažnih hiš in mestnih ulic bi se zapletlo pri varnostnih standardih.

Vozilo ima predebel zunanji okvir, prav tako je za evropske standarde tudi premalo zaobljeno oziroma ima preveč ravnih površin. Vsaj po trenutni veljavni zakonodaji ga tudi ne bi mogli voziti z vozniškim izpitom kategorije B.

Foto: Gregor Pavšič

Nekaj cybertruckov so v Evropi sicer pripeljali, a ker zanj Tesla tipske homologacije ne zagotavlja, ga ni mogoče registrirati. Vse vtičnice imajo ameriški način priključka, kar velja tudi za priključek za polnjenje.

Na Češkem so cybertrucka kljub temu prek adapterja priključili na polnilnico in dosegli konično moč polnjenja prek 400 kilovatov. Tudi servisnih storitev Tesla za cybertrucka v Evropi ne nudi.

Za razliko od cybertrucka v Evropo pripelje Teslin tovornjak

Medtem ko cybertruck ostaja ameriški, bo v Evropo pripeljal Teslin električni tovornjak semi. Tega so namreč že ob razvoju prilagodili tudi evropskim potrebam. Prihod v Evropo je sicer časovno odvisen od širitve proizvodnih kapacitet v tovarni v Alabami, a prvi naj bi po evropskih cestah vozili že leta 2026 ali 2027.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič