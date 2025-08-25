Tik pred odhodom slovenske košarkarske reprezentance na evropsko prvenstvo je pred predstavnike sedme sile prvič v času letošnjih priprav stopil tudi športni direktor KZS Saša Dončić, ki je spregovoril o vseh težavah, ki so slovensko izbrano vrsto "zadele" v tem poletju in tudi ciljih na prihajajočem tekmovanju. Med drugim je podrobno spregovoril tudi o situaciji Josha Neba, ki trenutno ni več v planih izbrane vrste za prihodnost, med vrsticami pa se je porajalo tudi vprašanje o odvzemu državljanstva ...

Slovenski košarkarji bodo danes zvečer s čarterskim letom iz Ljubljane odpotovali v poljske Katovice, kjer bodo igrali tekme prvega dela prvenstva. Za zasedbo Aleksandra Sekulića so vse prej kot mirne priprave. Da to nikakor ne bo obdobje brez težav, je bilo jasno že hitro po prvem zboru, ko sta dogajanje pošteno zapletli odpovedi Vlatka Čančarja in Josha Neba, ki bi morala biti glavni slovenski orožji pod obročem.

O pomenu naturaliziranega košarkarja v igri na centrskem položaju je brezpredmetno izgubljati besede. Prav tako nima smisla pogrevati ozadja zgodbe njegove odpovedi, kljub zagotovilom med klubsko sezono, da bo julija prišel v Sloveniji. O celotni situaciji je zdaj spregovoril tudi športni direktor Saša Dončić, ki je v prvi vrsti odgovoren za naturalizacije v slovenski izbrani vrsti, potem ko je lani januarja tudi uradno nastopil v svoji novi vlogi na Košarkarski zvezi Slovenije.

Josh Nebo Foto: www.alesfevzer.com

"Sam sem bil z Nebom celo sezono, med vsemi težavami z vsemi poškodbami. Dejstvo je, da nikoli ni rekel, da ne bo igral, rečeno je bilo celo, da se Milano uvrsti v finale italijanskega prvenstva v začetku junija, da bo verjetno igral. V začetku julija, tam okoli 3., smo mu poslali uradno vabilo, 17. julija, ko je bilo že prepozno za kakršnokoli spremembo, pa smo dobili odgovor, da se igranje Joshu ne priporoča. Verjamem besedam Messine, da jim je pomembno igranje njihovih igralcev, a kljub temu verjamem, da je naša zdravstvena služba vrhunska. Imamo njihove izvide, vemo, o čem govorimo, in tukaj je bila situacija res čudna," je dogajanje zdaj orisal Dončić, ki letos poleti o tem javno še ni govoril.

Situacija okoli Neba

Zagotovilom 28-letnega centra, ki je do zdaj za Slovenijo zbral tri uradne nastope, vse v lanskih kvalifikacijah za olimpijske igre, so pri KZS verjeli in zaupali. "Postavite se v našo pozicijo, da ti nekdo reče, da bo igral, ti to zagotovi in ti potem, ko je že prepozno za začetek nečesa novega ... Potem tukaj nima niti smisla vzpostavljati stikov z drugimi košarkarji. Opravili smo nekatere interne pogovore, a imeli smo namen igrati z Nebom, ker je še mlad košarkar in smo z njim videli možnost tudi za prihodnost, da bo z nami dalj časa. Nihče ni pričakoval, da se bo zgodilo, kar se je. Verjetno bi bilo veliko bolje, da bi se takšne stvari povedale v aprilu, maju, da bi imeli možnost in čas naturalizirati nekoga drugega. To bi bilo zelo korektno," je še dodal Dončić.

O morebitni novi naturalizaciji za prihodnost reprezentance pa je še dodal: "Ideje za nove naturalizacije so, pogovori že potekajo, a trenutno je fokus na evropskem prvenstvu."

Vlatko Čančar Foto: FIBA

Po priporočilih Milana je brez tokratne reprezentančne akcije ostal tudi Čančar. "Za Čančarja igranje za reprezentanco ni bilo nikoli pod vprašajem, dokler ni podpisal z Milanom in vse skupaj je malce nerazumljivo, a tukaj nimamo kaj. Situacija je takšna, kot je. Kaj se bo z Nebom dogajalo vnaprej, moramo videti, tudi situacijo z vlado Republike Slovenije, ker je konec koncev Josh dobil državljanstvo za igranje košarke. Jaz ne vidim smisla, da bi nadaljevali to zgodbo, glede na to, kaj vse se je zgodilo. Vemo, zakaj naturaliziramo košarkarja, in če ne sme, noče igrati, nima smisla nadaljevati sodelovanja," pa je o naturalizaciji in prejemu in morebitnemu odvzemu slovenskega državljanstva dodal Dončić.

Pomladitev in iskanje novega naturaliziranega košarkarja

Izkušeni člen slovenskega strokovnega štaba med poletjem sicer ni stopal v ospredje. "Moja vloga v tem času je bila komunikacija z igralci, z nekaterimi, ki so odpovedali in pomagati s svetovanjem, tudi sodelovanje s strokovnim štabom je bilo na najvišjem nivoju, tako da sem svojo nalogo opravil korektno. Čaka nas najmočnejše evropsko prvenstvo do zdaj, razlike med prvim in desetim mestom bodo malenkostne, odločile bodo podrobnosti, sploh glede na to, da je veliko reprezentanc res vrhunskih. Kar zadeva nas, smo šli namensko v pomlajevanje ekipe, tudi večje reprezentance z večjim številom košarkarjev so imele v preteklosti s tem dalj časa kar nekaj težav. Imamo nekaj zaledja, kar zadeva mlade, za kar so dokaz tudi vsa evropska prvenstva mlajših košarkarjev," je prepričan Dončić.

Za prihodnost na KZS načrtujejo novo naturalizacijo. Foto: Filip Barbalić

V slovenski izbrani vrsti je sicer le pet košarkarjev, ki so v preteklosti že igrali na evropskih prvenstvih. To so Klemen Prepelič, Luka Dončić, Aleksej Nikolić, Edo Murić in povratnik v izbrano vrsto Alen Omić, tako da bo novincev na turnirjih stare celine kar sedem. "Iz selekcije do 19 let smo priključili Padjena in Smrekarja, a ima ta trenutno še prehudo konkurenco na svojem položaju. Kroflič je na željo agentov zapustil priprave in se pridružil Megi, tako da se za prihodnost ni treba bati, imamo pa tudi v mlajših selekcijah težave z visokimi košarkarji, ker jih enostavno ni. Tako da bomo tudi v nadaljevanju z neko dobro naturalizacijo skušali zapolniti manko na tej poziciji," je o tej temi povedal Dončić.

Kar sedem novincev na evropskih prvenstvih

Slovenska izbrana vrsta je sicer v vihravem pripravljalnem obdobju odigrala šest tekem, kar pet jih je izgubila, a kljub temu slovenska reprezentanca delo in klimo na pripravah ocenjuje pozitivno. "Manko Neba in Čančarja je bila zagotovo velika težava. Od sebe moramo dati maksimum, vemo, da je bila slovenska reprezentanca na prejšnjem prvenstvu vsaj po imenih veliko boljša, pa je prišla Poljska v osmini finala in se je zgodil spodrsljaj. Želel bi se, da bi se vsi ti novinci, ki bodo prvič na evropskem prvenstvu, čim bolj prilagodili," je dejal Dončić.

Slovenci bodo prvo tekmo prvenstva odigrali v četrtek ob 20.30 proti Poljski. Foto: Aleš Fevžer

"Glede pripravljalnih tekem … prebral sem, da so se dogajali neki debakli, polomi … A treba je vedeti, da je bilo to pripravljalno obdobje in pripravljalne tekme, te tekme so namenjene preizkušanju različic igre. Kar zadeva tekme z zares razpoloženo Srbijo, sem sam tukaj videl, da so naši fantje pregoreli v veliki želji. Je pa res, da je Srbija tako dominantna reprezentanca, kot je že dolgo nismo videli. Želim si, da ostanemo skupaj. Vse, kar se je dogajalo tudi izven igrišča, je fante še bolj povezalo in motiviralo. Ne bom govoril o medalji, o ciljih, a fantje se ne bodo osramotili, o tem sem prepričan," je še dodal športni direktor KZS.

Preberite še: