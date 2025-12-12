Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
12. 12. 2025,
15.57

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Anamarija Lampič Anamarija Lampič Ela Sever Lena Repinc Živa Klemenčič Polona Klemenčič Lou Jeanmonnot biatlon Hochfilzen

Petek, 12. 12. 2025, 15.57

3 minute

Hochfilzen, biatlonski sprint (ž)

Zmaga Francozinji, Polona Klemenčič pa odlična

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Polona Klemenčič | Polona Klemenčič se je tretjič v karieri uvrstila med najboljših deset biatlonk na tekmi svetovnega pokala. | Foto Guliverimage

Polona Klemenčič se je tretjič v karieri uvrstila med najboljših deset biatlonk na tekmi svetovnega pokala.

Foto: Guliverimage

Francoska biatlonka Lou Jeanmonnot (19:59,4/0) je zmagovalka sprinta za svetovni pokal v avstrijskem Hochfilznu. Druga je bila Norvežanka Maren Kirkeeide (+15,3/1), tretja pa Švedinja Anna Magnusson (+16,1/0). Izkazala se je Slovenka Polona Klemenčič, z enim zgrešenim strelom je za zmagovalko zaostala 46,1 sekunde in osvojila deseto mesto.

Tommaso Giacomel
Sportal Italijan najboljši v Hochfilznu, slovenski biatlonci razočarali

Poleg 28-letne Polone Klemenčič, ki se je tretjič uvrstila v "top 10" na tekmah za svetovni pokal (pred tem je v Oberhofu 2023 zasedla osmo, leto poprej pa v Östersundu deseto mesto, opomba STA), so na 7,5 km dolgi sprinterski preizkušnji nastopile še tri slovenske biatlonke.

Lena Repinc (+2:04,0/2) je zasedla 56. mesto in se poleg Polone Klemenčič uvrstila na zasledovalno tekmo.

Ela Sever (+3:02,0/3) je na svoji premierni tekmi za svetovni pokal osvojila 85., Živa Klemenčič (+4:05,3/3) pa 98. mesto v konkurenci 105 tekmovalk. Anamarija Lampič je zaradi bolezni izpustila tekme za svetovni pokal v Avstriji.

Izidi sprinta (7,5 km):

1. Lou Jeanmonnot (Fra)                19:59,4 (0)
2. Maren Kirkeeide (Nor)               +  15,3 (1)
3. Anna Magnusson (Šve)                   16,1 (0)
4. Dorothea Wierer (Ita)                  27,9 (0)
5. Amy Baserga (Švi)                      32,3 (0)
6. Camille Bened (Fra)                    32,7 (0)
...
10. Polona Klemenčič (Slo)                 46,1 (1)
56. Lena Repinc (Slo)                    2:04,0 (2)
85. Ela Sever (Slo)                      3:02,0 (3)
98. Živa Klemenčič (Slo)                 4:05,3 (3)
...

Svetovni pokal skupno (po 4. od 21 tekem):

1. Anna Magnusson (Šve)                 239
2. Lou Jeanmonnot (Fra)                 200
3. Maren Kirkeeide (Nor)                195
4. Camille Bened (Fra)                  193
5. Suvi Minkkinen (Fin)                 191
6. Dorothea Wierer (Ita)                191
...
24. Polona Klemenčič (Slo)                55
44. Lena Repinc (Slo)                     25
50. Anamarija Lampič (Slo)                21
...

Preberite še:

Ela Sever
Sportal Pred mlado Slovenko velik debi
Lisa Theresa Hauser
Sportal Avstrijka v napetem finišu do zmage, dve Slovenki do točk
Anamarija Lampič Anamarija Lampič Ela Sever Lena Repinc Živa Klemenčič Polona Klemenčič Lou Jeanmonnot biatlon Hochfilzen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.