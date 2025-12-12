Francoska biatlonka Lou Jeanmonnot (19:59,4/0) je zmagovalka sprinta za svetovni pokal v avstrijskem Hochfilznu. Druga je bila Norvežanka Maren Kirkeeide (+15,3/1), tretja pa Švedinja Anna Magnusson (+16,1/0). Izkazala se je Slovenka Polona Klemenčič, z enim zgrešenim strelom je za zmagovalko zaostala 46,1 sekunde in osvojila deseto mesto.

Poleg 28-letne Polone Klemenčič, ki se je tretjič uvrstila v "top 10" na tekmah za svetovni pokal (pred tem je v Oberhofu 2023 zasedla osmo, leto poprej pa v Östersundu deseto mesto, opomba STA), so na 7,5 km dolgi sprinterski preizkušnji nastopile še tri slovenske biatlonke.

Lena Repinc (+2:04,0/2) je zasedla 56. mesto in se poleg Polone Klemenčič uvrstila na zasledovalno tekmo.

Ela Sever (+3:02,0/3) je na svoji premierni tekmi za svetovni pokal osvojila 85., Živa Klemenčič (+4:05,3/3) pa 98. mesto v konkurenci 105 tekmovalk. Anamarija Lampič je zaradi bolezni izpustila tekme za svetovni pokal v Avstriji.

Izidi sprinta (7,5 km): 1. Lou Jeanmonnot (Fra) 19:59,4 (0)

2. Maren Kirkeeide (Nor) + 15,3 (1)

3. Anna Magnusson (Šve) 16,1 (0)

4. Dorothea Wierer (Ita) 27,9 (0)

5. Amy Baserga (Švi) 32,3 (0)

6. Camille Bened (Fra) 32,7 (0)

...

10. Polona Klemenčič (Slo) 46,1 (1)

56. Lena Repinc (Slo) 2:04,0 (2)

85. Ela Sever (Slo) 3:02,0 (3)

98. Živa Klemenčič (Slo) 4:05,3 (3)

... Svetovni pokal skupno (po 4. od 21 tekem): 1. Anna Magnusson (Šve) 239

2. Lou Jeanmonnot (Fra) 200

3. Maren Kirkeeide (Nor) 195

4. Camille Bened (Fra) 193

5. Suvi Minkkinen (Fin) 191

6. Dorothea Wierer (Ita) 191

...

24. Polona Klemenčič (Slo) 55

44. Lena Repinc (Slo) 25

50. Anamarija Lampič (Slo) 21

...

Preberite še: