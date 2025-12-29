Lena Repinc in Tadej Repnik biatlonska državna prvaka v sprintu

Tik pred novim letom se biatlonke in biatlonci na Pokljuki merijo za državne naslove. V sprintu sta zmagala Lena Repinc in Tadej Repnik, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS).

V odličnih pogojih na Pokljuki je v ženski konkurenci prepričljivo slavila Repinc. Članica Bohinja je morala v le en kazenski krog na postanku stoje in slavila s prednostjo 42 sekund pred Elo Sever (Brdo), ki je zgrešila tri strele. Z odličnim streljanjem si je tretje mesto priborila Nika Pelan (Cerknica).

V moški konkurenci je bil najboljši Repnik (Ihan), ki je zgrešil le en strel leže. Najbolj se mu je približal Aljaž Omejc (Gorje), ki je moral v en kazenski krog na postanku leže in stoje. Zaostal je 22 sekund. Bronasto kolajno si je z zaostankom 30 sekund priboril Matic Repnik (Ihan).

