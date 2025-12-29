Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
13.02

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Tadej Repnik Lena Repinc

Ponedeljek, 29. 12. 2025, 13.02

13 minut

DP v biatlonu

Lena Repinc in Tadej Repnik biatlonska državna prvaka v sprintu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Lena Repinc | Državno prvenstvo | Foto Guliverimage

Državno prvenstvo

Foto: Guliverimage

Tik pred novim letom se biatlonke in biatlonci na Pokljuki merijo za državne naslove. V sprintu sta zmagala Lena Repinc in Tadej Repnik, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS).

V odličnih pogojih na Pokljuki je v ženski konkurenci prepričljivo slavila Repinc. Članica Bohinja je morala v le en kazenski krog na postanku stoje in slavila s prednostjo 42 sekund pred Elo Sever (Brdo), ki je zgrešila tri strele. Z odličnim streljanjem si je tretje mesto priborila Nika Pelan (Cerknica).

V moški konkurenci je bil najboljši Repnik (Ihan), ki je zgrešil le en strel leže. Najbolj se mu je približal Aljaž Omejc (Gorje), ki je moral v en kazenski krog na postanku leže in stoje. Zaostal je 22 sekund. Bronasto kolajno si je z zaostankom 30 sekund priboril Matic Repnik (Ihan).

Preberite še:

Lou Jeanmonnot
Sportal Jeanmonnot razred zase, Polona Klemenčič najboljša od Slovenk
Hanna Öberg
Sportal Hanna Öberg do 12. zmage, Slovenke vrhunske uvrstitve pustile na strelišču
Tadej Repnik Lena Repinc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.