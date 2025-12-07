Avstrijka Lisa Theresa Hauser je zmagovalka ženske biatlonske zasledovalne tekme v Östersundu na Švedskem. Na 10-kilometrski tekmi je v zadnjem krogu ujela in prehitela ves čas vodilno Finko Suvi Minkkinen. Med Slovenkami je bila na 25. mestu Anamarija Lampič, tri točke svetovnega pokala je na 38. ujela Polona Klemenčič.

Zadnja ženska tekma je bila vse do zadnjega streljanja v znamenju Finke Minkkinen, ki je v petkovem sprintu dosegla prvo zmago v karieri. Tridesetletna Finka je na zadnjem streljanju napravila napako in dovolila Avstrijki Hauser, ki je podrla vseh 20 tarč, da se ji je ob izhodu iz strelišča približala na dobrih 12 sekund.

V smučini je bila Avstrijka močnejša in dosegla šesto zmago v biatlonski eliti, prvo po slavju v Annecyju leta 2022. Tretja je bila Švedinja Anna Magnusson, druga v sprintu, ki je morala v kazenski krog po prvem streljanju, nato pa pridobivala mesta. Branilka zmage v skupnem seštevku svetovnega pokala Nemka Franziska Preuss zaradi bolezni ni nastopila, letos pa v seštevku vodi Minkkinen.

"Zadnja leta so bila zame težka. Končno sem se vrnila z zmago. Izjemno vesela sem tudi uspeha v zasledovanju. pred tam sem zmagala v vseh drugih disciplinah, končno mi je uspelo tudi v tej. Izjemno sem vesela tudi zaradi razpleta. Nisem verjela, da Finko še lahko ujamem, a razlika se je kar nekako zmanjševala in na koncu sem si pravočasno priborila prednost," Avstrijko povzemajo mediji.

Anamarija Lampič je končala na 25. mestu. Foto: Guliverimage

Slovenija je vnovič dobila potrditev, da ima v svojih vrstah najhitrejšo tekmovalki v karavani, ki pa za visoko uvrstitev potrebuje nekaj sreče na strelišču. Anamarija Lampič je na vsakem streljanju zavila v en kazenski krog, po tretjem celo dvakrat, nato pa vsakič odločno pridobivala v smučini in s 36. mesta kljub petim kazenskim krogom napredovala na 25.

"Danes lahko bolj pozitivno komentiram tekmo. Mogoče tekaško ni bilo čisto to to. Že zjutraj sem nekako vedela, da tekaško ne bo tako kot na šprintu. Tako sem že zjutraj malce dvomila, da ne bi sploh štartala, saj me ponoči zelo bolelo uho. Nekako sem tvegala in bomo videli, kaj bo zdaj po tekmi. Streljanje je bilo solidno, a sem lahko še boljša. Vztrajala bom pri tem. Predvsem pri izboljšanju streljanja stoje, tudi leže sem lahko še boljša. Zdaj smo končali s prvimi tekmami in se veselim Hochfilzna, da pridemo bližje domu," je za Smučarsko zvezo Slovenije vtise po zadnji tekmi na Švedskem strnila Lampič.

Veliko boljšo uvrstitev je na zadnjem streljanju zapravila tudi Polona Klemenčič. Tekmo je začela kot 41., na zadnjem postanku pa enemu zgrešenemu strelu dodala še dva, kar je bilo dovolj za 38. mesto. Lena Repinc je zgrešila pet od 20 strelov in bila 50. "Delno sem zadovoljna s tekmo. Vesela sem, da sem osvojila nekaj točk. Pri streljanju imam še vedno veliko rezerv. Naštudirati moram streljanje stoje in potem bo prišel tudi boljši rezultat," je povedala Klemenčič.

"Pri streljanju imam še vedno veliko rezerv," pravi Polona Klemenčič. Foto: Guliverimage

"Po ženskem šprintu sem kar zadovoljen. Ana je konkretno popravila svoje izhodišče in vemo, da ji zasledovanje s štirimi strelskimi postanki ni pisano na kožo. Tudi Polona je popravila svojo uvrstitev in pristala v točkah. To me izredno veseli. Nekoliko mi je žal le Lene, ker je dvakrat pustila po dva strela stoje. Če bi ustrelila tako, kot ona zna, bi bila lahko krepko v točkah. So bile pa vse zelo živahne na progi, imeli smo odlične smuči. Malo me je skrbelo, ker je med tekmo začelo snežiti in sem se bal, da bodo smuči počasnejše, a je servis deloval odlično, tako da ocena kar zelo dobra," pa je sklenil glavni trener slovenske vrste Janez Marič.

Ob 15.20 bo v Anterselvi še moška tekma z Miho Dovžanom, Lovrom Plankom in Jakovom Fakom. Nato bodo biatlonci pospravili opremo, a le do petka, ko se bo s sprintom začel tekmovalni program v avstrijskem Hochfilznu.

