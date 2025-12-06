Nova zmaga Botna, Slovenci skromni

Norveški biatlonec Johan-Olav Botn si je na sprintu v Östersundu na drugi posamični tekmi sezone priboril še drugo zmago. Slovenci so dosegli skromne uvrstitve, s 30. mestom je apetite vsaj delno zadovoljil izkušeni Miha Dovžan.

Šestindvajsetletni Botn je dokončno potrdil, da je med sezonama našel pot v svetovni vrh. Tekmovalec je bil pred dvema letoma sicer že tretji v Soldier Hollowu, a kasneje veliko priložnosti ni dobil.

V letošnji sezoni pa je Botn na obeh tekmah pometel s konkurenco. Skupaj je v sezoni na tekmah sprožil že 50 strelov in zadel vseh 50 tarč, temu pa je dodal hiter tek in po odhodu bratov Johannesa Thingnesa in Tarjeija Boeja poskrbel, da so Norvežani ostali v središču pozornosti.

Na zmagovalnem odru sta Botnu družbo delala rojak Martin Uldal in s prvimi francoskimi stopničkami tudi Quentin Fillom Maillet. Najboljšim pa se vztrajno približuje lanski zmagovalec skupnega seštevku svetovnega pokala Norvežan Sturla Holm Laegreid. Petemu mestu s posamične tekme je danes dodal četrto.

Miha Dovžan Foto: Aleš Fevžer

Slovenski tabor z doseženim ne more biti zadovoljen, saj so bili dobri le posamični elementi, današnje uvrstitve pa so slabo izhodišče tudi za nedeljsko zasledovanje. Enaintridesetletni Miha Dovžan je s strelsko ničlo osvojil 30. mesto in nedvomno boljši dosežek pustil v smučini. Brez prave moči na smučeh je bil tudi Jakov Fak, ki je bil ob strelski ničli še pol minute počasnejši od Dovžana in brez kazenskega kroga zasedel 49. mesto.

Dober tek je pokazal le Planko, dvajseterico pa pustil v kazenskem krogu, ki ga je obiskal dvakrat. Tekaško pa je razpoložen, v zadnjem krogu je dodajal hitrost in s 47. mesta napredoval na 36.

Toni Vidmar na 72. mestu je zgrešil tri tarče in ostal celo brez nedeljskega nastopa na zasledovanju, od novinca v ekipi Matica Bradeška tega nihče ni niti pričakoval, saj tekmovalec nabira prve izkušnje med elito. Bil je 93.