Pod drobnogledom italijanskih oblasti se je znašel dobavitelj električne energije Enel X in njegovo hčerinsko podjetje Enel X Way Italia. Enel ima v Italiji najbolj razširjeno mrežo električnih polnilnic (če izvzamemo mednarodni verigi Ionity in Tesla). Že pred dvema letoma pa je italijanski protimonopolni organ začel preiskavo proti podjetju in sicer za morebitno monopolni položaj na italijanskem trgu za polnjenje električnih avtomobilov. Sodeč po navedbah preiskovalcev je Enel z majhnimi maržami in dobro razvejanostjo uspešno blokiral prihod novih tekmcev. Očitajo jim poslovne prakse v letih 2022 in 2023, med očitke pa sodi tudi pomanjkanje inovacij pri svojih storitvah.

Podjetje prepričano, da posluje v skladu s predpisi

Enelu grozi kazen 2,3 milijona evrov. Po navedbah italijanskih medijih so pri Enelu X že napovedali pritožbo na odločitev preiskave. Pri tem so poudarili, da bi morali preiskovalci upoštevati začetno odbobje razmaha elektromobilnosti in tudi nepričakovano povečanje stroškov električne energije v tem obdobju. Predstavniki Enel X so prepričani, da poslujejo v skladu z zakoni in da bodo to tudi dokazali.

Enel X je sicer poleg Italije s svojimi polnilnicami v Evropi prisoten tudi v Romuniji, Španiji, Veliki Britaniji, na Irskem, Portugalskem in Poljskem.

Enelove polnilnice za tujce med dražjimi

Uporaba polnilnic Enel X ob potovanju prek Italije sodi med dražje možnosti. Cena za eno kilovatno uro že na klasičnih polnilnicah AC stane 65 centov (ponoči 45 centov), na hitrih polnilnicah z močjo do 99 kilovatov je cena za eno kWh prek dneva 70 centov (ponoči 50 centov), na najzmogljivejših hitrih polnilnicah pa stane ena kWh kar 89 centov. To so predvsem iz vidika tujih voznikov, ki potujejo prek Italije, precej višje cene kot jih ponujata mreži Tesla in Ionity.