R. K.

Sobota,
6. 12. 2025,
9.31

Osveženo pred

40 minut

Sobota, 6. 12. 2025, 9.31

40 minut

Študentko iskali več kot deset dni. Ne boste verjeli, kje so jo našli.

R. K.

Policija, Italijanska policija, Italija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

27-letno Italijanko Tatiano Tramacere so po 11 dneh iskanja našli živo, poročajo italijanski mediji. Skrivala se je le nekaj metrov stran od svojega doma, v majhni sobi na podstrešju hiše svojega prijatelja. Izkazalo se je, da je 27-letnica izginotje načrtovala sama.

Italijanska policija je zaključila iskanje 27-letne študentke Tatiane Tramacere, ki je 24. novembra izginila neznano kam. Po 11 dneh intenzivnega iskanja, ki ga je spremljala celotna Italija, so jo našli le nekaj metrov stran od njenega doma v mestu Nardo v pokrajini Lecce. Skrivala se je v majhni sobi na podstrešju hiše svojega prijatelja Dragosa Gheormescuja.

Čeprav so preiskovalci sumili na najhujši scenarij – ugrabitev ali celo samomor, je na srečo primer dobil drugačen epilog. Izkazalo se je, da je študentka izginotje načrtovala sama. 

Preiskovalcem je uspelo rekonstruirati dogodke po zaslugi podrobne analize več kot štirideset ur posnetkov nadzorne kamere, ki je pokrivala vhod v Gheormescujevo hišo. Posnetek z dne 24. novembra prikazuje dve osebi, ki vstopata v stavbo, vendar zaradi slabe kakovosti ni bilo mogoče ugotoviti njune identitete. Ključno pa je bilo odkritje, da od tistega trenutka naprej kamere, razen Gheormescuja, niso ujele nikogar, ki bi zapustil hišo. Preiskovalci so sklepali, da je bila Tramacere ves čas v hiši. Na podlagi tega je tožilec izdal nalog za hišno preiskavo, karabinjerji pa so na podstrešju našli 27-letnico, ki se je po njihovih besedah ​​lahko prosto gibala.

"Tatiane nisem silil, da bi ostala, to je bila njena volja"

Gheormescu, ki so ga pripeljali na zaslišanje in ga sprva osumili, da jo je spodbujal k samomoru, je preiskovalcem pojasnil ozadje dogodka. "Vse je organizirala sama in me prosila za pomoč, ker je rekla, da sem edini, ki mu zaupa. Povedala mi je, da je depresivna in se želi za nekaj časa izolirati od sveta, nato pa se bo vrnila domov," je dejal. Njegovo zgodbo je potrdila tudi 27-letnica. 

"Tatiane nisem silil, da bi ostala, to je bila njena volja," je nadaljeval Gheormescu. Opravičil se je njenim staršem in sorodnikom ter vsem pristojnim službam in lokalni skupnosti, ki so jo več kot deset dni iskali. 

Gheormescuja in Tramacere so danes zjutraj ponovno zaslišali, da bi razjasnili vse podrobnosti primera. Za preiskovalce je zdaj skoraj gotovo, da je 27-letnica za 11 dni prostovoljno izginila, sodstvo pa bo odločilo, ali obstajajo elementi kaznivega dejanja. Pričakuje se, da bo celoten primer kmalu zaključen.

