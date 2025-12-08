Napoli znova na vrhu, Lovrić in Begić med rezervisti

Napoli se je po zmagi na derbiju 14. kroga serie A vrnil na prvo mesto serie A. Neapeljčani so na domačem terenu z 2:1 premagali Juventus, oba gola za gostitelje je zabil Rasmus Hjolund. Sandi Lovrić (Udinese) in Tjaš Begić (Parma) sta v ponedeljek začela na klopi. Videmčani so izgubili z 1:2 proti Genoi, nogometaši iz Parme pa z 1:0 premagali Piso.

V ponedeljek je bil Sandi Lovrić med rezervisti Udineseja, ko so z 1:2 izgubili z Genoo. Slovenski reprezentant je vstopil v igro v 86. minuti. Tjaš Begić ob zmagi Parme nad Piso z 1:0 ni dobil priložnosti za igro.

Napoli je v nedeljo na domačem terenu z 2:1 premagali Juventus. Neapeljčani imajo zdaj točko prednosti pred Interjem, ki je v soboto visoko premagal Como s 4:0. Za Napoli je oba gola prispeval Danec Rasmus Hojlund. Prvega v sedmi, drugega v 78. minuti, medtem ko je edini gol za staro damo dosegel Turek Kenan Yildiz v 59. minuti.

Nogometaši Rome so v nedeljo ostali praznih rok v Cagliariju. Na Sardiniji jih je najprej pokopala izključitev Turka Zekija Celika v 52. minuti, v zadnjem delu dvoboja pa so prejeli še gol. V črno jih je v 82. minuti zavil Gianluca Gaetano.

Inter visoko premagal Como

Končni rezultat na tekmi med Interjem in Comom je postavil Carlos Augusto. Foto: Reuters Zasedba iz lombardijske prestolnice je v soboto na stadionu San Siro povedla že v enajsti minuti, ko je zadel Argentinec Lautaro Martinez, s sedmimi goli trenutno prvi strelec serie A. Milančani so v drugi polovici tekme še povečali frekvenco svojih obratov in zabili tri gole, dosegli so jih Marcus Thuram (59.), Hakan Calhanoglu (81.) in Carlos Augusto (86.).

Na sobotni prvi tekmi je Sassuolo pred domačimi gledalci premagal Fiorentino s 3:1. Za ekipo iz Reggio Emilie so zadeli Cristian Volpato (14.), Tarik Muharemović (45.+1) in Ismael Kone (65.), edini gol za goste, ki so po osmem porazu padli na zadnje mesto v 20-članski ligi, pa je dosegel Rolando Mandragora (9./11 m).

