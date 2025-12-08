Mercedes razkriva drugo generacijo modela GLB, ki je skoraj deset centimetrov daljša od prve. Športni terenec bodo poganjali električni ali hibridni motorji.

Pri Mercedes-Benzu so na novi platformi MMA po modelih CLA in GLC zdaj razkrili še novi GLB. Ta je v primerjavi s predhodnikom daljši za skoraj deset centimetrov, medosno razdaljo pa so lahko s tem raztegnili za šest centimetrov.

Foto: Mercedes-Benz

Izdelan po meri tistih, ki želijo v SUV kar največ prostora

To napoveduje še več prostornosti v notranjosti vozila, ki je s svojo zunanjostjo že do zdaj narekoval želje tistih s potrebo po kar največji prostornosti. GLB je bil priljubljena izbira družin, pa tudi taksistov.

Še naprej bo na voljo tudi s sedmimi sedeži. Pet od teh je opremljenih tudi z isofix sidrišči za otroške sedeže.

Prostornina prtljažnika je v osnovi velika 540 litrov (480 litrov pri sedmih sedežih). Drugo vrsto sedežev je mogoče vzdolžno pomakniti za 14 centimetrov. Prtljažnik je mogoče povečati vse do 1.605 litrov. Pri električni različici je spredaj še dodatni 127-litrski prtljažnik.

Evolucija zunanjosti, notranjost bo zaznamoval “super” trojni zaslon

Oblikovno se GLB z novo generacijo ni drastično spremenil. Še največ sprememb je pri zadnjih lučeh. Spredaj je maska motorja vključno z Mercedesovo zvezdo zdaj osvetljena. Notranjost je digitalno usmerjena in minimalistična.

Pri višjih paketih opreme bo GLB opremljen s tremi zasloni, ki tvorijo eno digitalno enoto prek celotne širine vozila. To so najprej 10,25-palčni merilniki pred voznikom, nato pa še 14-palčni osrednji in 14-palčni sovoznikov zaslon.

Foto: Mercedes-Benz

Polnjenje z močjo prek 300 kilovatov

Električni GLB EQ bo imel baterijo kapacitete 85 kilovatnih ur (kWh). Zahvaljujoč 800-voltni zasnovi so moč hitrega polnjenja DC povečali do 320 kilovatov. Pogon bo imel dve prestavi, kar je redkost pri električnih vozilih. Na voljo bosta različici z enim in dvema elektromotorjema. Električni GLB bo lahko vlekel tovor z maso do dveh ton, na zadnjo kljuko pa bo mogoče vertikalno obesiti do sto kilogramov tovora.

Glede na velikost baterije lahko napovemo realen kombiniran doseg vsaj med 450 in 500 kilometri.

Za uporabo klasičnih 400-voltnih hitrih polnilnic bo sicer treba doplačati pretvornik, enako tudi za nadgradnjo polnilnica AC z 11 na 22 kilovatov.

Dodatno tudi hibridni pogon

Alternativa električni različici bo hibridni pogon, kjer bo osnova 1,5-litrski štirivaljni bencinski motor. Ta je enak kot v modelu CLA. Moč se bo na kolesa prenašala prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika.

Avtomobil prihaja na ceste v letu 2026. V Nemčiji bo električni GLB EQ stal od 59 tisoč evrov naprej.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz