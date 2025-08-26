Mercedes je s konceptnim športnim električnim avtomobilom v 24 urah prevozil skoraj 5.500, v dobrih sedmih dneh pa več kot 40 tisoč kilometrov.

Foto: Mercedes-Benz Mercedes-Benz je na testnem poligonu Nardo v Italiji predstavil koncept prihodnjega športnega avtomobila AMG GT XX, s katerim so postavili več svetovnih rekordov. Vozili so ga neprekinjeno 24 ur, z nekaj kratkimi postanki za polnjenje baterij, in v tem času prevozili 5.479 kilometrov.

Nato so nadaljevali neprekinjeno vožnjo sedem dni, 13 ur, 24 minut in sedem sekund, kar je skupno naneslo 40.075 kilometrov. Povprečno je koncept na dan prevozil več kot 5.300 kilometrov, večino časa pri hitrosti okoli 300 km/h.

40 tisoč kilometrov prevozila dva koncepta, med vozniki tudi George Russell

V sklopu 24-urnega testa so na Nardò prav tako z novim modelom CLA prevozili 3.717 kilometrov, s hitrostjo do 210 km/h. Skupno 40 tisoč kilometrov pa niso prevozili z enim, ampak z dvema konceptnima voziloma, ki sta vozila istočasno in sta bila po sedmih dneh narazen le 25 kilometrov. Med vozniki je bil tudi Mercedesov dirkač formule ena George Russell.

AMG GT XX poganja sistemska moč do 1.000 kW, najvišja hitrost pa znaša 360 km/h. S pomočjo cilindričnih baterij tipa NMC-A so med testom dosegli povprečno moč polnjenja kar 850 kW, kar močno presega zmogljivosti današnjih serijskih avtomobilov in polnilnic.

Poleg baterij tudi naprednejši elektromotorji

Posebnost vozila so novi aksialni elektromotorji, pri katerih magnetni tok poteka vzdolž osi motorja (paralelno z gredjo), namesto prečno, kot pri klasičnih motorjih. Aksialni motorji so tanjši in kompaktnejši, hkrati pa ponujajo večjo moč glede na velikost oziroma višjo gostoto moči. Poleg tega razvijejo večji navor pri nižjih vrtljajih in se lažje vgradijo v omejen prostor, na primer neposredno v kolesa ali osi vozil. Zaradi teh prednosti so aksialni motorji vse bolj priljubljeni pri električnih avtomobilih, motorjih, dronih in športnih vozilih, kjer štejeta moč in učinkovitost na čim manjši prostor.

