Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
12. 11. 2025,
7.01

Osveženo pred

9 minut

mercedes EQB

Mercedes-benz GLB

Takšen bo novi mercedes GLB: znotraj močno digitalen in še prostornejši #foto

Mercedes GLB | Za kamuflažo zunanjosti so poskrbeli kar z umetno povzročenim snežnim viharjem v lastnem tehničnem centru. | Foto Mercedes-Benz

Za kamuflažo zunanjosti so poskrbeli kar z umetno povzročenim snežnim viharjem v lastnem tehničnem centru.

Foto: Mercedes-Benz

Mercedes-benz zaključuje testiranja novega modela GLB, ob tem pa so prvič pokazali njegovo digitalno notranjost.

Mercedes GLB | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Pri Mercedesu so prvič uradno napovedali novo generacijo modela GLB, ki prihaja s hibridnimi ali električnimi motorji in bo tudi nasledila nekdanji model EQB.

Novi GLB ohranja približno enako obliko zunanjosti kot predhodnik (GLB bo nekoliko daljši, širši in višji), toda avtomobil prinaša nekaj izboljšav za potnike. Tako Nemci obljubljajo več prostora zanje v drugi vrsti sedežev, ki bo lahko tudi vzdolžno pomična. To bo omogočilo prilagajanje preostalega prostora v korist prtljažnika ali pa v korist dveh potnikov v doplačljivi tretji vrsti sedežev. Zadnja dva sedeža je mogoče pospraviti v ravno dno.

V notranjosti izstopa velik digitalni zaslon prek celotne širine vozila

Novi GLB kot četrti Mercedesov model prihaja z nove platforme MMA. Obstoječi GLB se bo iz proizvodnje umaknil v prihodnjem letu. Novi GLB bo lahko povsem električen na 800-voltni platformi, možnost pa bo tudi blagega hibridnega pogona. Tu bo osrednja naloga pripadla 1,5-litrskemu bencinskemu štirivaljniku, ki ga bodo izdelovali pri družbi Horse (podjetje Renaulta in Geelyja).

Kot kažejo fotografije, Mercedes trenutno opravlja še zadnjo fazo testiranj novega modela. Prave zimske razmere so simulirali v tehničnem centru v nemškem Sindelfingnu. V pravem vremenskem predoru lahko simulirajo temperature od minus do plus štirideset stopinj Celzija, prav tako pa tudi snežni vihar s sunki vetra do 200 kilometrov na uro. Na testni stezi lahko vozilu hitrost povečajo do 265 kilometrov na uro.

Pri Mercedesu bodo novi GLB razkrili 8. decembra. Športni terenec je bil do zdaj priljubljena izbira družin in tudi taksistov, kar se bo, po napovedih sodeč, preneslo tudi v novo generacijo. Osrednja naloga GLB je zadovoljiti potrebam na področju prostornosti in praktičnosti. 

Notranjost novega GLB:

Mercedes GLB | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Mercedes GLB | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Mercedes GLB | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Mercedes GLB | Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz

mercedes EQB
