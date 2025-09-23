Markus Schäfer je dopolnil 60 let, pogodbe z njim pa pri Mercedesu po poročanju nemškega Automobilswoche ne bodo podaljšali. Pri tej starosti lahko Mercedes podaljšuje pogodbe z zaposlenimi le po eno leto, česar pa v Stuttgartu očitno ne bodo storili. Odhod Schäferja mora potrditi še uprava podjetja, kar pa naj bi bila le še formalnost.

Schäfer se je podjetju, ki se je takrat imenovalo še Daimler-Benz, pridružil leta 1990. Za Daimler AG je med drugim opravljal funkcijo direktorja proizvodne strategije (2007-2010), bil je izvršni direktor Mercedesove tovarne v Tusclasoosi (2010-2013), od leta 2021 pa je imel funkcijo direktorja tehničnega področja.

Njegovo zadnje veliko delo je bil razvoj najnovejših platform in modelov, ki peljejo Mercedes v novo dobo svetovne avtomobilske industrije. Prva modela s teh platform sta CLA in novi GLC, ki so ga razkrili na avtomobilski razstavi IAA v Munchnu.

Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz