Ujet v Sloveniji: Mercedesova nova prestižna limuzina je še zakrita #foto

Mercedes-Benz pripravlja prenovo svojega največjega limuzinskega razreda S, prav tako pa tudi prestižne različice maybach. Avtomobil bo dobil prenovo, s katero ga bodo tako navzven kot znotraj prilagodili trenutnemu oblikovalskemu jeziku ekipe Gordana Wagenerja in Roberta Lešnika.

Nemci avtomobila še niso razkrili. Že prve fotografije zamaskiranega vozila pa so pokazale spremenjeno masko in odbijač, pa tudi žaromete z grafiko trikrake zvezde. Enako velja tudi za zadnje luči.

Testni avtomobil tudi do Žalca

Potem ko so prve fotografije s testiranj prihajale s severa Evrope, so se pred dnevi testni vozniki Mercedes-Benza pripeljali tudi v Slovenijo. Na polnilnici Ionity pri Žalcu se je ustavil eden izmed predserijskih prenovljenih maybachov. Zaradi polnjenja lahko predvidevamo, da je bila to vsaj priključnohibridna različica - pri teh kljub možnosti polnjenja z enosmernim tokom DC sicer uporaba najzmogljivejših polnilnic ni smiselna. Če je bila v Žalcu električna različica maybacha, potem bo imel (podobno kot pri Porscheju in zdaj tudi Audiju) vtičnico AC na obeh straneh vozila (DC pa na eni strani).

Ponudba motorjev pri prenovljenem razredu S bo ostala pestra. V ponudbi bodo imeli pomembno vlogo priključni hibridi, a klasične različice bodo predvidoma poganjali tudi motorji z vsaj osmimi valji. Za nekatere trge so pri Mercedes-Benzu potrdili tudi dvanajstvaljni bencinski motor.

Prodaja najbolj luksuznih modelov je pri Mercedes-Benzu lani zdrsnila za 14 odstotkov na skupno 281.500 avtomobilov. To pomeni 14-odstotni delež celotne Mercedesove avtomobilske prodaje. Padec prodaje so Nemci pojasnili tako z zaostrenimi tržnimi razmerami na Kitajskem kot tudi počasnejšim sprejemanjem njihovega električnega programa.

Foto: osebni arhiv Foto: osebni arhiv Foto: osebni arhiv