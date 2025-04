Mark Kastelic je eden izmed najbolj obetavnih avtomobilskih športnikov v Sloveniji, ki pri 17 letih že vozi vrhunski mercedes AMG GT4 ekipe Lema Racing in ga letos čaka zelo natrpana sezona. Vozi namreč tako italijansko kot iberijsko prvenstvo GT4, glavni poudarek pa je na evropskem prvenstvu tega razreda.

Nekdanji kartist, ki se je več let kalil v Italiji, je letos že posegel po visokih mestih. Tako je na zadnji dirki v Imoli zmagal v razredu GT4, naslednja dirka pa ga čaka v nizozemskem Zandvoortu. Skupaj bo letos nastopil na okrog 18 dirkaških koncih tedna, kjer navadno izpeljejo po dve dirki.

Dirkalni mercedes AMG GT4 poganja štirilitrski motor V8 biturbo, ki ima skoraj 400 kilovatov moči.

Video - vožnja Kastelica z dirke v Imoli:

Foto: Gregor Pavšič

“Vemo, da je Mark izredno hiter dirkač in prav iz tega razloga smo ga povabili v naše moštvo. Lani se je izkazal z posamičnimi odličnimi predstavami in pokazal velik talent. Letos je bil zato naš logični izbor. Odločili smo se, da skupaj odpeljemo kar tri prvenstva vzporedno.” je povedal Jaka Marinšek, ki vodi ekipo Lema Racing.

“Dirkali bomo na italijanskem in špansko-portugalskem prvenstvu, ker oba veljata za izjemno močna prvenstva z dobro dirkaško konkurenco, zagotovo pa je naša prioriteta še Evropsko prvenstvo razreda GT4, ki je na nek način v tej tekmovalni kategoriji najmočnejše prvenstvo stare celine. Da bi mladi dirkač nabral tako kar največ izkušenj in čimvečje število dirkaških kilometrov, bomo vzporedno nastopali kar na treh prvenstvih. Za dirke v Italiji bo njegov sovoznik Lorenzo Tocci, za dirke Iberijskega prvenstva, portugalec Bruno Pires in za evropsko prvenstvo, finski dirkač Elias Niskanen, ki ga Mark že od lani dobro pozna.”

Dirkaški najstniki niso več redkost

Sicer pa najstniki tudi v Sloveniji niso več redkost v avtomobilskem športu. Poleg Kastelica je letos na krožnih dirkah nase opozoril še leto dni mlajši Kylam Potež, v reliju se je že kot 17-letnik na zmagovalne stopničke v skupni razvrstitvi zavihtel Mark Škulj (z oznako za mladega voznika), tudi Nik Štefančič pa je pred leti osvojil pokal Twingo že pri 17 letih.

Foto: Gregor Pavšič